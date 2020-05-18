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‘Antalya Hakkında’ takipçilerin bakış açısıyla olayları gündeme taşıyor

Antalya’da 28 yaşındaki gencin 16 ay önce açtığı sosyal medya hesabı, bir vatandaşın çektiği kaza videosunu yayınlamasının ardından kent gündeminin konuşulduğu bir sayfaya dönüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:39:37 -
‘Antalya Hakkında’ takipçilerin bakış açısıyla olayları gündeme taşıyor

Antalya’da 28 yaşındaki gencin 16 ay önce açtığı sosyal medya hesabı, bir vatandaşın çektiği kaza videosunu yayınlamasının ardından kent gündeminin konuşulduğu bir sayfaya dönüştü. Takipçi sayısı kısa sürede 345 bine ulaşan sayfaya vatandaşlar denk geldikleri olay ve ilginç görüntüleri atıyor.


Antalya’da yaşayan Uğur İncik (28), yaklaşık 16 ay önce Instagram’da ‘antalya.hakkinda’ isimli bir sayfa açtı. Az bir takipçi ile sayfasını yürüten İncik, bir vatandaşın kaza görüntüsünü sayfasında yayınlamasıyla daha çok kitleye ulaşmaya başladı. Vatandaşların kayda aldığı ilginç olayların görüntülerini sayfasında paylaşan İncik, takipçileri çoğalınca www.antalyahakkinda.com adlı haber sitesi de kurdu. ’Antalya Hakkında’ sayfasında 343 bin takipçisi olan İncik, Instagram’da kendisine 7 sayfa daha açtı. Günde binlerce mesaj alan sayfada yayınlanan video ve fotoğraflar, yerel ve ulusal basın kuruluşları tarafından da kullanılmaya başlandı. Uğur İncik’in Antalya ile ilgili haber hattı, ilan sayfası, trafik hattı ve öğrenci sayfası da bulunuyor.



Her şey kaza videosunu paylaşmasıyla başladı


Gencinden yaşlısına herkesin takip etmeye başladığı sayfanın sahibi İncik, İHA’ya sayfasının başarı serüvenini, "Bir gün kaza attılar paylaştım, herkes kaza atmaya başladı. Yangın oldu, sayfada paylaştım, bunun da devamı geldi. Yakınları, hayvanları kaybolan vatandaşlar da mesaj atıyor. Sokağının ilaçlanmasını isteyenler oluyor ve ben vatandaşların bu ricalarını sayfamda paylaşıyorum. Bir nevi halkın sesi olmaya çalışıyorum. Paylaşım sonrası kurumların yardıma ihtiyacı olan vatandaşların sesine kulak vermesi de beni ayrı mutlu ediyor” sözleriyle anlattı.

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