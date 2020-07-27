Antalya güvenli tatilin adresi oldu

Akit Ekonomi

Corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren milyarlarca insan arasında ülkelerinden ayrılıp güvenli bir tatil geçirmek isteyenlerden Türkiye’yi tercih edenlerin ilk adresi Antalya oldu. Bu yıl sezona geç başlayan Antalyalı turizmciler, kayıplarını telafi etmek için var güçleriyle mücadele ediyor.

1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerle yeniden uçuşların başlamasıyla yabancı turist hareketliliği başlayan turizm şehrinde, pandemiye karşı tedbirler de takdir topluyor. Hafta sonu ilk kez bir günde 10 binin üzerinde yabancı turisti ağırlayan şehirdeki turist sayısı 100 bine doğru yol alıyor. Bayram ve yaz tatili nedeniyle de iç turizmin hareketlendiği bu günlerde bölgeyi tercih edenlerin sayısı bir hayli arttı.

Dışarıdan en çok Ukrayna, Almanya, İsviçre, İngiltere, Sırbistan, Belarus, Moldova, Avusturya ve Kazakistan’dan misafirlerini ağırlayan Antalya, yurt içinden ise İç Anadolu ve Marmara bölgesi ağırlıklı misafirlere ev sahipliği yapıyor.