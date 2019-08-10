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Antalya Gazeteciler Cemiyeti pul nostaljisini yeniden canlandırdı

Teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve buna paralel olarak kartpostalların yerini digital mesajların aldığıortamda Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından pul nostaljisini yeniden yaşatmak adına PTT işbirliğinde özel pul basıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:23
Antalya Gazeteciler Cemiyeti pul nostaljisini yeniden canlandırdı

Teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve buna paralel olarak kartpostalların yerini digital mesajların aldığıortamda Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından pul nostaljisini yeniden yaşatmak adına PTT işbirliğinde özel pul basıldı. PTT Antalya Başmüdürü Nurgül Altınöz, "Şu anda sevdiklerimizin bayramını veya özel günlerini sosyal medya üzerinden kutluyoruz ama bize tebrik kartıyla ulaşan dostlarımızı her zaman ayrı bir yerde tutuyoruz. Bunu hatırlatmak adına Gazeteciler Cemiyetiyle böyle bir çalışma yaptık" dedi.


Teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve buna paralel olarak kartpostalların yerini mesajların aldığı bir ortama geçildi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) sevdiklerine sosyal medya aracılığıyla değil, tebrik kartıyla mesaj gönderme nostaljisini yeniden canlandırmak adına anlamlı bir etkinliğe imza attı. PTT işbirliğinde "Kart PTT’den, Pul Cemiyetten - Dostları Hatırlamak" sloganıyla özel pul serisi basıldı. Pulu ilk kez görüntüleyen İhlas Haber Ajansı oldu.


Kampanya ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) düşüncelerini aktaran PTT Antalya Başmüdürü Nurgül Altınöz, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ile zaman zaman bir araya gelerek Antalya için neler yapabileceklerini değerlendiklerini söyledi. Bu görüşmelerin birinde özel pul projesinin ortaya çıktığını belirten Altınöz, "Bu yıl Aspendos yılı olması dolayısıyla biz kendi tebrik kartlarımızı hazırladık. Gazeteciler Cemiyeti de kendi logolarını kullandıkları bir pul hazırlattı. Böylelikle "Kart PTT’den, Pul Cemiyetten - Dostları Hatırlamak" temalı bir çalışma yaptık" diye konuştu.


Bayramda sevdiklerine tebrik kartıyla ulaşılmasını hedeflediklerini dile getiren Altınöz, "Şu anda sevdiklerimizin bayramını veya özel günlerini sosyal medya üzerinden kutluyoruz ama bize tebrik kartıyla ulaşan dostlarımızı her zaman ayrı bir yerde tutuyoruz. Bunu hatırlatmak, canlı tutmak ve geçmişimize sahip çıkmak adına böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.


Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ise bu yıl Aspendos yılı olması nedeniyle kartpostal olarak Aspendos’u tercih ettiklerini söyledi. Cemiyet olarak Antalya’ya karşı sosyal sorumluluk misyonunu yerine getirmiş olduklarını söyleyen Yeni " Aynı zamanda PTT ile işbirliği yaparak AGC pulu bastırıp digital kutlamaya kurban olan bayramlarda sevdiklerimizin bayramını kartpostallarla kutlamak istedik. Pullar aynı zamanda cemiyetimizin 36. yılı anısına bir natıra olarak kalacak" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:23
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