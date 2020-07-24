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Aktüel

Antalya Film Forum'a başvurular başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 12:01:22 -
Antalya Film Forum'a başvurular başladı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Antalya Film Forum'a başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin Türkiye'den film projelerine maddi destek sağlayan ve projeleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan platformu 5-7 Ekim'de yapılacak.

Uzun Metraj ve Belgesel Filmler Work in Progress Platformu için son başvuru tarihi 20 Ağustos, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için ise 14 Ağustos olarak belirlendi.

Diziler ve Mini Diziler Pitching Platformu detaylarıyla ilgili bilgiler ise ileri günlerde paylaşılacak.

Ödüller 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali sırasında 7 Ekim'de düzenlenecek törende açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Film Forum kapsamında Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress, Belgesel Film Work in Progress ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'nun yanı sıra bu yıl ilk kez Diziler / Mini Diziler Pitching Platformu da düzenleneceğini, toplam 390 bin lira ödül dağıtılacağını belirtti.

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