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Yerel Antalya felaketi yaşadı!
Yerel

Antalya felaketi yaşadı!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 23:59:00 -
Antalya felaketi yaşadı!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Antalya'da öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar mahsur kaldı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu. O anlar kameralara yansıdı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin doğu ilçeleri Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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