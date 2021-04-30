Antalya fay hattı nereden geçiyor? Antalya deprem risk haritası

Antalya, deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre, Antalya Körfezi'nde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 10.52'de gerçekleştiğini bildirirken merkez üssünün Antalya Körfezi olduğunu duyurdu.

Antalya deprem risk haritası

Antalya bölgesi Batı Toroslar’ın güney kenarında bulunmaktadır. Antalya’nın topoğrafik yapısı dar kıyı düzlükleri ve bunların gerisinde yüksek sıradağlardan oluşmaktadır. Güneybatı Akdeniz bölgesinin önemli sıradağlarının uzantıları Antalya Ovası’na kadar girmektedir. Antalya fay hattı nereden geçiyor? Isparta Açısı doğuda Akşehir Fayı, batıda ise Fethiye-Burdur Fay Zonu ile sınırlanmaktadır.

K-G uzanımlı Eğirdir-Kovada Grabeni Isparta Açısı’nı iki farklı simetrik bölgeye ayırır. Batıda Eğirdir-Kovada simetri hattına paralel gelişmiş K-G doğrultulu fay sistemleri Yağmurlu vd. (1997) tarafından “Antalya Fay Zonu” olarak, Glover ve Robertson (1998) tarafından ise “Kemer çizgiselliği” olarak tanımlanmıştır. Doğu kanat ise Kırkkavak Fayı, Aksu Bindirmesi ve açılma rejimine bağlı gelişmiş normal faylar ile karakterize edilmektedir

Antalya deprem fayı nerede var?

Antalya çevresinde bulunan ve deprem üreten fay kaynakları: (1) Fethiye-Burdur Fay Zonu (2) Helenik-Kıbrıs Fayı'nın Finike açıklarında uzanan bölümü (3) Kıbrıs Yayı'nın devamı kabul edilen Kırkkavak Fayı ve Aksu Fayı boyunca uzanan fay zonu (4) Kemer-Isparta ve Kemer-Korkuteli uzanımlı deprem aktivitelerinin birleşiminden oluşan Antalya Zonu'dur. Büyük depremler genellikle FethiyeBurdur Fay Zonu ve Helenik-Kıbrıs Yayı boyunca yoğunlaşmaktadır.