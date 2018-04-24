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Antalya Eurasia Airshow'a hazır

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye’nin ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, 25 Nisan Çarşamba günü Antalya Havalimanı’nda kapılarını açacak. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde bulunan fuar alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Eurasia Airshow Üst Yöneticisi Ferhat Yenibertiz, fuarın 17-18 aylık uzun ve zorlu bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 11:19
Antalya Eurasia Airshow'a hazır

25-29 Nisan’daki fuarın ilk 3 gününün sadece profesyonellere açılacağını, son 2 günün de halk günü olacağını kaydeden Ferhat Yenibertiz, fuara 66 ülkeden hem katılımcıların hem de delegasyonun katılacağını bildirdi.

Fuarda 73 uçağın sergileneceğini anlatan Yenibertiz, “Antalya Havalimanı içerisinde toplam 250-300 bin metrekare alan içerisinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz.

Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman cüsse olarak en büyük fuar diyebiliriz. Buraya ciddi bir kalabalık bekliyoruz. 13 ülke dolaştık, yüzlerce görüşme gerçekleştirdik ve bu noktaya getirdik. Fuar için şehir dışından 90-100 bin kişi gelecek. Halk günü için de yaklaşık 350-400 bin ziyaretçi bekliyoruz. Türkiye’deki gençlerin havacılıkla ilgili bakış açısını değiştirmek için müthiş bir platform olarak görüyorum ben bu fuarı. Bu anlamda çok efektif olacak. Fuarda 320’ye yakın firma ürünlerini sergileyecek. Bunun yüzde 35’i yabancı firma diyebiliriz. 5 günde 100’ün üzerinde gösteri gerçekleşecek, gökler gösteriye doyacak” açıklamalarında bulundu.

Fuar alanında küçük bir kasaba oluşturduklarını, fuara gelen insanlara bir günün bile yetmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Ferhat Yenibertiz, ekonomik anlamda da fuarda ortalama 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulacağını düşündüğünü bildirdi. Yenibertiz, "Antalya özeline baktığımızda da oteller ve diğer harcamaları düşündüğümüzde 200 milyon liralık bir katkısı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:19
  1. Antalya
  2. Fuat Yenibertiz

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