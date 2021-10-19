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Yerel Antalya depremi can kaybı var mı? Depremde yıkılan bina var mı, oldu mu?
Yerel

Antalya depremi can kaybı var mı? Depremde yıkılan bina var mı, oldu mu?

Son dakika: AFAD, Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Antalya depremi civar il ve ilçelerde de hissedilirken, deprem sonrası vatandaşlar Antalya’da yıkılan bina var mı? Kaş’ta depremde can kaybı oldu mu? sorularını sormaya başladı. Antalya depremi sonrası ilk resmi açıklama da geldi. Peki Antalya depremi can kaybı var mı? Depremde yıkılan bina var mı, oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 09:15:00 - 2021-10-19 09:16:26
Antalya depremi can kaybı var mı? Depremde yıkılan bina var mı, oldu mu?

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Akdeniz'de saat 08.32'te yerin 9.59 kilometre altında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Antalya'nın Kaş ilçesin 155.56 km, Yunanistan  Dodecanese'ye 113.67 km uzaklıkta gerçekleşti. 

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada şöyle denildi: "Geçmiş olsun Antalya. Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."  Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akdeniz açıklarında yerin  28.4 km altında 6.1 büyüklüğünde kaydedildi. 

Antalya depremi can kaybı var mı?

Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

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