Antalya deprem son dakika | Antalya deprem can kaybı var mı? Antalya yıkılan bina var mı?
Deprem ne zaman oldu? Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremde can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya başladı.
Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple zaman zaman deprem gerçeği kendisini hatırlatıyor. Son olarak Antalya Kaş’tan bir deprem haberi geldi.
Antalya deprem son dakika | Antalya deprem can kaybı var mı? Antalya yıkılan bina var mı?
Antalya açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.
Kaş açıklarında meydana gelen depremin Antalya'nın yanı sıra İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde hissedildiği belirtildi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı gelen haberler arasında.