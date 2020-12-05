Antalya deprem can kaybı var mı? | Antalya yıkılan bina var mı?
Son dakika Antalya deprem | Merkez üssü Antalya Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem sebebiyle bir can kayı lopu olmadığını araştırıyor. Antalya deprem son durum | Antalya deprem kaç şiddetinde | Antalya deprem can kaybı var mı? | Antalya deprem hasarlı bina var mı?
Antalya son dakika deprem | Akdeniz'de 38 km açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 5,2, Kandilli Rasathanesi ise 5,5 şiddetinde olduğunu açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliğinin 93,3 km olduğu belirtildi.
Vatandaşlar deprem sebebiyle can ve mal kaybının olup olmadığını araştırmaya başladı. Şimdiye kadar kentte bir can kaybı ve hasar yaşandığı yönünde haber gelmedi.