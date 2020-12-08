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Siyaset Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek göreve döndü
Siyaset

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek göreve döndü

Koronavirüse yakalanan ve 108 gün aradan taburcu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevinin başına geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:23:00 -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek göreve döndü

Koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64'ü yoğun bakımda olmak üzere 100 günü aşkın süredir tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevinin başına geçti.

Koronavirüse yakalandı 108 gün hastanede kaldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu.

Böcek 4 ay sonra görevine döndü

Tedavisi evinde devam eden Başkan Böcek, bugün saat 14.45 sıralarında makam aracıyla Büyükşehir Belediye binasına gelerek görevinin başına geçti.

Yaklaşık 4 ay sonra belediyeye gelen Başkan Böcek'e koronavirüs tedbirleri nedeniyle herhangi bir karşılama töreni düzenlenmedi. Belediye girişinde aracından çevredekilere el sallayan Böcek, “Önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağım. Sizleri çok seviyorum" dedi.

 

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