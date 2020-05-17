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Antalya al bayraklarla süslendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kentin dört bir tarafını Türk Bayrakları ve Atatürk Posteri ile süsledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:37:46 -
Antalya al bayraklarla süslendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kentin dört bir tarafını Türk Bayrakları ve Atatürk Posteri ile süsledi. Kent merkezinin yanı sıra ilçe girişleri, meydanlar, üst geçitler ve ilçe hizmet binaları bayrak ve posterlerle donatıldı.


Antalya’nın 19 ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi tüm kenti Türk Bayrakları ile adeta kırmız beyaza boyadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık destanı olan Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 101. Yıldönümü’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı ile kent merkezi ve ilçeler Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri ile süslendi.


Kent merkezinde 50 nokta ile ilçelerde de Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları, ilçe meydanları, üst geçitler, bulvar, cadde ve sokaklar bayraklarla ve Atatürk posterleri ile donatıldı. Ayrıca Başkan Böcek’in Antalyalıların bayramını kutladığı pankartlar asıldı. Özellikle Konyaaltı Varyantı, Konyaaltı Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi’ndeki Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle oluşturulan manzara büyük beğeni topladı.

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