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Yerel Antalya Aksu'daki orman yangınına 3 uçak ve 275 personelle müdahale ediliyor
Yerel

Antalya Aksu'daki orman yangınına 3 uçak ve 275 personelle müdahale ediliyor

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Antalya Aksu'daki orman yangınına 3 uçak ve 275 personelle müdahale ediliyor

Karaöz Mahallesi'nde çıkan yangına 9 helikopter, 45 arazöz ve 2 iş makinesiyle de müdahale ediliyor; havadan ve karadan çalışma sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel katılıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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