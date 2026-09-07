Antalya Aksu'daki orman yangınına 3 uçak ve 275 personelle müdahale ediliyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karaöz Mahallesi'nde çıkan yangına 9 helikopter, 45 arazöz ve 2 iş makinesiyle de müdahale ediliyor; havadan ve karadan çalışma sürüyor.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Söndürme çalışmalarına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel katılıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.