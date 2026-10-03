Antakya'nın kalbi Atatürk Caddesi'nde 910'dan fazla konutta yaşam yeniden başladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde tamamen yıkılan ve kent merkezinin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nde inşa edilen konut ve iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi, caddede yeniden yaşam başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, cadde genelinde 910'dan fazla konutta yaşamın yeniden başladığını açıkladı.

Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı, yeni yuvalarına kavuşan Bülent ve Arzu Çuhadar ailesinin misafiri oldu. Ziyarette aileyle sohbet eden Masatlı çifti, yeni yuvalarında kendilerine huzur ve mutluluk dileyerek caddedeki esnaflarla da sohbet etti.

Enkaz kaldırıldıktan sonra kent merkezinde çalışmalar başladı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan asrın felaketinde Hatay'da kent merkezi yerle bir olmuştu. Ağır yıkımın yaşandığı merkez, enkazların kaldırılmasıyla boş araziyi andırır hale gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu alanda kısa sürede çalışmalara başlamıştı.

Depremzede vatandaşların yuvalarına kavuşması için gece gündüz emek veren ekiplerin çalışmalarıyla Antakya kent merkezi, eskisinden eser kalmayacak halde yeniden inşa edildi.

Evlerin ışıklarının yanması, iş yerlerinin kepenklerinin açılması ve sokaklarda vatandaşların görülmesiyle cadde yeniden hareketlilik kazandı.

Vali Masatlı caddenin depremdeki ağır yıkımını anlattı

Atatürk Caddesi'nde yeniden başlayan yaşamın bölgedeki hareketliliği artırdığını ifade eden Vali Masatlı, caddenin şehir için taşıdığı yeri şöyle anlattı: "Atatürk Caddesi, Antakya'mızın şehir hafızasında çok özel bir yeri olan bir caddedir. Burası yıllar boyunca şehrimizin ticari hayatının kalbi, sosyal yaşamının en güçlü merkezlerinden biri oldu. Esnafıyla, aileleriyle, iş yerleriyle, insan hareketliliğiyle Antakya'nın günlük hayatını taşıyan en önemli akslardan biri haline geldi."

Masatlı, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde caddenin de çok ağır bir yıkıma uğradığını söyledi. Vali, o günleri "O zaman bu manzarayı gördüğümüzde bizler bile çok ciddi derecede şaşkınlık içerisine girmiştik. Evlerimizi, iş yerlerimizi ve nice hatıralarımızı bu mekanlarda maalesef kaybettik. Şehir merkezinin aslında en canlı noktalarından biri olan bu cadde, bir anda sessizliğe büründü" sözleriyle aktardı.

Caddeyi ve kent merkezini o günden bu yana yakından takip ettiklerini belirten Masatlı, "Gündüzüyle, gecesiyle sahada olmaya çalıştık. Yapılan her işi, atılan her adımı yerinde gördük. Atatürk Caddesi'nde ayağa kalkışın, aslında Hatay'ın yeniden ayağa kalkışının en güçlü göstergelerinden biri olduğuna inanıyoruz" dedi.

Masatlı: 610'dan fazla ticari alan ve 80 civarında ofiste de yaşam başladı

Vali Masatlı, caddedeki tabloyu şu sözlerle paylaştı: "Bugün geldiğimiz noktada Atatürk Caddemizde 910'dan fazla konut, 610'dan fazla ticari alan, 80 civarında ofiste yaşam yeniden başladı."