Antakya'da yağmacılık yapan şüpheli İstanbul'da enselendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir benzin istasyonundan yağmacılık yapan ve afetzedeleri tahliye eden uçakla geldiği İstanbul'da yakalanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bölgedeki depremzedeler, 12 Şubat'ta uçakla Adana'dan İstanbul Havalimanı'na geldi.

Ekipler, uçaktan inen ve üzerinde "112 Acil Sağlık" yeleği olan kişiden şüphelendi. Kişinin yanında bulunan valizi kontrol eden polisler, valizde bir benzin istasyonunun etiketini taşıyan bilgisayar kasası ve monitörü ile sağlık malzemelerinin bulunduğunu gördü.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli M.K.U. (20) ifadesinde, sağlık lisesi mezunu ve işsiz olduğunu, 9 Şubat'ta deprem nedeniyle gönüllü olarak Mersin'den trenle İskenderun'a gittiğini, 11 Şubat'ta Adana'ya geçtiğini ve aynı gün oradan da uçakla İstanbul'a geldiğini anlattı.

İstanbul'da birkaç gün dinlendikten sonra tekrar deprem bölgesine gitmeyi planladığını ancak havalimanında polisler tarafından durdurulup çantasının arandığını aktaran şüpheli, çantasında bulunan 112 Acil personeli yeleğini Antakya'da tanımadığı birinden aldığını, bilgisayar kasası ve monitörü Antakya'daki sahra hastanesi arkasındaki yağmalanan benzinlikten çalınmasın diye aldığını, kırılmasın diye de battaniyeye sardığını savundu.

Şüpheli, çantasındaki ısıtıcıyı da ısınmak için yanında getirdiğini öne sürerek, "Diğer medikal malzemeler ise geri gideceğimde zor bulunan ilaçlar olduğu için yanımda getirdim. Altın görünümlü 4 adet sahte çeyreği yeğenime götürecektim. Asla hırsızlık gibi bir durumum yoktur. Malzemeleri çalmak istesem Mersin'deki evime götürebilirdim." iddialarında bulundu.

Olaya ilişkin çalışma yürüten polis, Antakya'daki petrol istasyonunun yetkilisi Mehmet O. ile iletişime geçti. Yetkili, petrol istasyonunun yağmalandığını ve bilgisayarın petrol istasyonuna ait olduğunu söyledi.

Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde de ifadesi alınan şüpheli, "2 valiz ve üzerimde sağlık yeleğim olduğu için havalimanında dikkati çektim. Kesinlikle bu eşyaları satmak için İstanbul'a gelmedim. Bu malzemelerle Hatay'a dönecektim. Suçsuzum." iddialarında bulundu.

Hakimlik, şüpheli M.K. U'nun "doğal bir afetin meydana getirdiği korkudan ve kargaşadan yararlanarak hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.