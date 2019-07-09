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Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, inşaat sektörü temsilcileri bir araya geldi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Tasfiye Kararnamesinin inşaat sektöründeki sıkıntıları gidermediğini, birçok talebin reddedildiğini söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 14:55
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, inşaat sektörü temsilcileri bir araya geldi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Tasfiye Kararnamesinin inşaat sektöründeki sıkıntıları gidermediğini, birçok talebin reddedildiğini söyledi.


Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı tasfiye kararnamesinin sektöre yansımaları ve çözüm önerileri ile ilgili olarak inşaat meslek komiteleri ve inşaat sektöründeki üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. ATSO Başkanı Hikmet Çinçin Tasfiye Kararnamesinin inşaat sektöründeki bu sıkıntının giderilmesi amaçlandığını ancak taleplerin reddedildiğini söyledi.


Başkan Çinçin, Türkiye’nin ve Hatay’ın en önemli sektörlerden birinin inşaat sektörü olduğunu belirterek “Katma değer ve istihdam üreten bir sektördür. Kamu böyle yaparak, özel sektörün sermaye birikimini azaltıyor. Azalan sermaye birikimi, işsizliği arttırır. İhracat yapan özel sektörü kapsadığımız zaman 161 milyar dolar kamudan alacağı var. Bu bir nevi ekonomik durgunluğunun önemli sebeplerinden bir tanesi” dedi.


Tasfiye kararnamesinin çıkması ile birlikte firmaların şantiyelerini kapattığına dikkat çeken Çinçin, “kapanan bir şantiyenin 3-5 ay sonra açılması o kadar kolay değildir. Bunun maliyetini bu sektörün temsilcileri çok iyi bilir. Tasfiye süreci ile kaybedilen 6 ay sözleşmelere eklenmedi. Burada da bir mağduriyet var. Taahhüt sahipleri tasfiye beklerken, ekstradan cezalara muhatap kalabilirler. Özel sektörün sermayesi, Ülkenin sermayesidir ve birçok problemi çözer. İşsizlik, istihdam üretmek ve vergi ödemek gibi. Eğer biz özel sektöre bu kadar yüklenirsek, bunun bedelini Türk ekonomisi olarak ödemek zorunda kalırız” ifadelerine yer verdi.


Ekonomik dalgalanmalar dolayısı ile firmaların ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Çinçin, “2018 yılının Ağustos ayından itibaren ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik dalgalanmalar nedeni ile ihale alan birçok firma, zaten kar oranları düşük ihalelerde bu dalgalanmalar sebebiyle büyük ekonomik sarsıntılar yaşamıştır. Bu durumu gören ilgili bakanlıklar yüklenicilerin mağduriyetini gidermek amacı olarak düşünülen Tasfiye Kararnamesini 18/01/2019 tarihinde çıkartarak inşaat sektöründeki bu sıkıntının giderilmesi amaçlanmıştır.


Ancak yüklenici firmaların bekledikleri Tasfiye kararnamesi kapsamındaki olumlu gelişmeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı strateji daire başkanlığının verdiği olumsuz görüşler bu durumu tam aksine bir karar niteliğindedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Daire başkanlığı; hangi kriter ve esaslara göre değerlendirme yaparak olumsuz görüş bildirmektedir. Bu husus açık ve net bir ifade ile belirtilmemiştir. Kanun çıkaran ve kanun yapıcılar, almış oldukları kararlar bir biriyle örtüşmeyerek alınan tüm Tasfiye taleplerini reddetmiştir” dedi.


Toplantı daha sonra soru cevap ve şeklinde devam etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:55
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