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Gündem 'Antakya fayı kırıldı' dedi! Sözbilir'den açıklama
Gündem

'Antakya fayı kırıldı' dedi! Sözbilir'den açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 22:46:00 - 2023-02-20 22:47:15
'Antakya fayı kırıldı' dedi! Sözbilir'den açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi.

Sözbilir, AA muhabirine, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik." dedi.

Sözbilir, halkın hasarlı binalara girmemesi, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması ve telefonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

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Yorumlar

Ümitt

he yav he gırıldı... adam oturduğu yerden yerin yedi kat altına girmiş bakmış, araştırmış, kontrol etmişmiş. soona yumurtlamış "Antakya falı kırılmışmış" Gülem mi ağlıyam mı bilemedim ağzı olan gonuşuyoo...
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