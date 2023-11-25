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Ekonomi Anonim ve limited şirketler için karar!
Ekonomi

Anonim ve limited şirketler için karar!

Yeniakit Publisher
2023-11-25 09:55:00 -
Anonim ve limited şirketler için karar!

Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi.

Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi.

Limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya çıkarıldı.

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