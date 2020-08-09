Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu

Adana'da bir anne, izinden dönen özel harekat polisi oğlunu görmek için gittiği evde 38 yaşındaki memurun cansız bedeniyle karşılaştı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda özel harekat polisi ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, izne ayrılan özel harekat polisi Eyüp Atlı (38) eşi ve çocuklarıyla birlikte Konya’ya gitti.

Polisin annesi defalarca kapıyı çaldı

38 yaşındaki polisin annesi de bir süre önce izinden dönen oğlunu ziyaret etmek için memurun yaşadığı eve gitti. Anne Hatice Atlı defalarca kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca olay yerine iş arkadaşları ve çok sayıda polis sevk edildi.

Eve çilingir yardımıyla girildi

Olay yerine çağrılan çilingirle kapısı açılan eve giren ekipler, özel harekat polisi Eyüp Atlı'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Eve gelen sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerle Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atlı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.