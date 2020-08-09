  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu

Adana'da 38 yaşındaki bir özel harekat polisi, kendisini görmek için evine gelen annesi tarafından ölü halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:38:00 -
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu

Adana'da bir anne, izinden dönen özel harekat polisi oğlunu görmek için gittiği evde 38 yaşındaki memurun cansız bedeniyle karşılaştı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda özel harekat polisi ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, izne ayrılan özel harekat polisi Eyüp Atlı (38) eşi ve çocuklarıyla birlikte Konya’ya gitti.

Polisin annesi defalarca kapıyı çaldı

38 yaşındaki polisin annesi de bir süre önce izinden dönen oğlunu ziyaret etmek için memurun yaşadığı eve gitti. Anne Hatice Atlı defalarca kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca olay yerine iş arkadaşları ve çok sayıda polis sevk edildi.

Eve çilingir yardımıyla girildi

Olay yerine çağrılan çilingirle kapısı açılan eve giren ekipler, özel harekat polisi Eyüp Atlı'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Eve gelen sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerle Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atlı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı
Gündem

Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye, bölgeye yardım uçağı gönderdi. Dün de bir heyetin gittiği Lübnan'da ..
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde alkollü sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de öldü
Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek
Gündem

Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Stratejist Abdullah Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler ya..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı