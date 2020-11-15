Annesiz sincaplar için harekete geçildi
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde annesiz kalan 3 sincap yavrusu Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Sincaplar ilkbaharda yeniden doğaya bırakılacak.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğada bulunan yavru sincaplar koruma altına alındı. Sevimlilikleriyle ilgi odağa olan sincaplar, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından palamut, buğday ve fındıkla özenle besleniliyor.
Anneleri olmayan 3 yavru sincap, görevliler tarafından palamut, fındık ve cevizle besleniyor.