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Yerel Annesinin 5 dakikalığına evde bıraktığı çocuk evi böyle yaktı!
Yerel

Annesinin 5 dakikalığına evde bıraktığı çocuk evi böyle yaktı!

İstanbul Sultangazi’de 3 katlı bir binanın ikinci katında, annesinin markete gidip evde bıraktığı 5 yaşındaki Ali Ç. oynadığı çakmakla yangın çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:58:00 -
Annesinin 5 dakikalığına evde bıraktığı çocuk evi böyle yaktı!

Sultangazi’de 3 katlı bir binanın ikinci katında, annesinin markete gidip evde bıraktığı 5 yaşındaki Ali Ç. oynadığı çakmakla yangın çıkarttı. 15 yaşındaki ablasının evde uyuduğu esnada çıkan yangını gören komşusu eve girerek 2 kardeşi de kurtardı. Cebeci Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında oturan anne, çocukları 15 yaşındaki Safiye Ç., ve 5 yaşındaki Ali Ç.,’yi evde bırakarak markete gitti.

Çocukları komşular kurtardı

Ardından evde bulunan 5 yaşındaki çocuk ablasının uyuduğu esnada çakmakla oynarken yangın çıkardı. Daire içerisinde kısa sürede büyüyen yangını gören komşusu eve girerek 2 çocuğu kurtardı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında daireye girerek 2 kardeşi kurtaran kadın ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın daha sonra ambulansa bindirilerek oksijen verildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, ekiplerin yangın ile ilgili incelemede bulundu.

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