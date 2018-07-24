Annesini maaş kartını çaldığına pişman oldu

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, anne Tezcan Özavcı ve tutuksuz yargılanan oğlu Galip Guçin katıldı.

Anne Özavcı, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. Söz verilen sanık Guçin, "Aile içinde gerçekleşmiş ufak bir tartışmadır. Benim cezalandırılmam annemin ve çocuğumun da cezalandırılması anlamına gelir. Beraatımı talep ederim." dedi.

Mahkeme heyetinin 6 yıl hapis cezası verdiği sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde annesi Tezcan Özavcı'nın 31 Ocak 2018'de maaş kartını gasbettiği öne sürülen Galip Guçin hakkında "yağma" suçlamasıyla dava açılmıştı.