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Annesini maaş kartını çaldığına pişman oldu

Antalya'da, yanında yaşadığı annesinin maaş kartını gasbeden sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 Temmuz 2018 Salı 16:58
Annesini maaş kartını çaldığına pişman oldu

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, anne Tezcan Özavcı ve tutuksuz yargılanan oğlu Galip Guçin katıldı.

Anne Özavcı, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. Söz verilen sanık Guçin, "Aile içinde gerçekleşmiş ufak bir tartışmadır. Benim cezalandırılmam annemin ve çocuğumun da cezalandırılması anlamına gelir. Beraatımı talep ederim." dedi.

Mahkeme heyetinin 6 yıl hapis cezası verdiği sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde annesi Tezcan Özavcı'nın 31 Ocak 2018'de maaş kartını gasbettiği öne sürülen Galip Guçin hakkında "yağma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:58
  1. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. maaş kartı
  3. anne

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