Annesini, iki ağabeyini ve eşini katletmişti! Cani polisin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Bursa Orhangazi'de, miras nedeniyle aralarında tartışma çıkan annesi Bedriye Ergüner, ağabeyleri Remzi ve Mehmet Ergüner ve yengesi Fatma Ergüner'i beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru Adem Ergüner'in ifadesi ortaya çıktı.

Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şubesi’nde görevli 6 yıllık polis memuru Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğuyla birlikte, eski görev yeri Eskişehir’e gitti.

Burada ailesini AVM’de bırakan Ergüder, Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Mehmet Ergüener'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi.

Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile birlikte buluşma noktasına gitti.

Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip aile bireylerine kurşun yağdırdı.

Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ailesini beklemek için olay yerine önceden gelen Adem Ergüner'in çevrede gezindiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

'Ailem beni amele olarak görüyor'

Olay sonrası Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim olan Adem Ergüner'in sorgusu devam ediyor. Ergüner'in verdiği ilk ifadede,

"Ben 8 yaşından bu yana çalışıyorum. Ailem beni 'amele' olarak görüyor. Müteahhitlik yapan ağabeyim Mehmet Ergüner'den ev almak istedim. Geçen yıl arabamı satarak ona toplam 175 bin TL verdim. Ama o evimi yapmadı." dedi.

İfadesine devam eden Ergüner, "Kendisinden paramı, bugünkü değerinden geri istedim. O da bana 275 bin TL teklif etti. Kabul etmedim. Çünkü, o gün sattığım arabamın şu andaki değeri 600 bin TL. Hakkımı yediğini anladım. Ben de elimi kana buladım" diye konuştu.

Öte yandan polis memuru Adem Ergüner tarafından öldürülen annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından alınan cenazeler, Orhangazi ilçesinde bulunan Gazi Orhanbey Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, ikindi namazının ardından, gözyaşları arasında Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis memuru Adem Ergüner (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.