  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muhsin Yazıcıoğlu davasında çok kritik gelişme! İstinaf kararı bozdu

Danimarka'daki Müslümanlardan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Bizleri kışkırtıp dünyaya kötü göstermek istiyor!

Vatandaşlar, İmamoğlu ile dalga geçti

Bakan Özer: 40 bin muhtarımıza eğitim verdik! 2,5 milyon aileye ulaşma hedefini seslendi: İstiyoruz

Dünya gündemine bomba gibi düştü... İran'da İHA üretim merkezine saldırı

İlk kez görüntülendi: Çinli şirketin olan Xiaomi'nin ilk ve yeni otomobil tasarımı ortaya çıktı

Biliminsanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Bakan Vahit Kirişci tek tek açıkladı: İçme suyunda alarm veren iller

Yunan bakandan Türkiye'yi hedef alan sözler! Resmen kaşınıyorlar

Bakan, Türkiye için sevindiren gelişmeyi rakamlarla duyurdu!
Gündem Annesini, iki ağabeyini ve eşini katletmişti! Cani polisin kan donduran ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Annesini, iki ağabeyini ve eşini katletmişti! Cani polisin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Bursa Orhangazi'de, miras nedeniyle aralarında tartışma çıkan annesi Bedriye Ergüner, ağabeyleri Remzi ve Mehmet Ergüner ve yengesi Fatma Ergüner'i beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru Adem Ergüner'in ifadesi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 16:57:00 -
Annesini, iki ağabeyini ve eşini katletmişti! Cani polisin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Bursa Orhangazi'de, miras nedeniyle aralarında tartışma çıkan annesi Bedriye Ergüner, ağabeyleri Remzi ve Mehmet Ergüner ve yengesi Fatma Ergüner'i beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru Adem Ergüner'in ifadesi ortaya çıktı. 

Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şubesi’nde görevli 6 yıllık polis memuru Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğuyla birlikte, eski görev yeri Eskişehir’e gitti.

Burada ailesini AVM’de bırakan Ergüder, Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Mehmet Ergüener'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi.

Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile birlikte buluşma noktasına gitti.

Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip aile bireylerine kurşun yağdırdı.

Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ailesini beklemek için olay yerine önceden gelen Adem Ergüner'in çevrede gezindiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

'Ailem beni amele olarak görüyor'

Olay sonrası Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim olan Adem Ergüner'in sorgusu devam ediyor. Ergüner'in verdiği ilk ifadede,

"Ben 8 yaşından bu yana çalışıyorum. Ailem beni 'amele' olarak görüyor. Müteahhitlik yapan ağabeyim Mehmet Ergüner'den ev almak istedim. Geçen yıl arabamı satarak ona toplam 175 bin TL verdim. Ama o evimi yapmadı." dedi.

İfadesine devam eden Ergüner, "Kendisinden paramı, bugünkü değerinden geri istedim. O da bana 275 bin TL teklif etti. Kabul etmedim. Çünkü, o gün sattığım arabamın şu andaki değeri 600 bin TL. Hakkımı yediğini anladım. Ben de elimi kana buladım" diye konuştu.

Öte yandan polis memuru Adem Ergüner tarafından öldürülen annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından alınan cenazeler, Orhangazi ilçesinde bulunan Gazi Orhanbey Camisi'ne getirildi. 

Cenazeler, ikindi namazının ardından, gözyaşları arasında Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis memuru Adem Ergüner (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23