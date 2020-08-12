  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Annesi ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 19:08:02 -
Annesi ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, annesini ve erkek kardeşini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. tutuklandı.

Dün gece ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, avukat erkek kardeşi Altuğ P. ile annesi İkbal P'yi tabancayla öldüren Tolga P'nin sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Tolga P. tutuklandı.

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde, dün kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla ateşe ederek öldürmüş, Tolga P. gözaltına alınmıştı.

Olayın meydana geldiği merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ev ise mühürlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var
Dünya

Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk Kovid-19 aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. Rusya'nın açıklamasının ardından Koronavirü..
“Ne hale geldik?” dedirten iki görsel...
Gündem

“Ne hale geldik?” dedirten iki görsel...

Yazarımız Abdurrahman Dilipak, 28 Şubat sürecinde başörtü mağdurları için ön cephede mücadele verdi. Bugün mücadelesini İslam'a mugayir İsta..
CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)
Siyaset

CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, bugünkü yazısında CHP'de liste dışı kalan Ünal Çeviköz'ün İsrail savunuculuğuna atıfta bulunarak İsrail'in hukuk..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı