Annesi karantinadaki 5 yaşındaki çocuğa polisten doğum günü sürprizi

UŞAK (AA) - Uşak'ta annesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan 5 yaşındaki çocuğa, polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir karantinada olduğu için evine gelemeyen Ceza İnfaz Koruma Memuru Yadigar Akkol, oğlu Enes Kaan'ın 5. yaş günü için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekipleri, bir pasta alarak gittiklerin evlerinde babasıyla kalan Enes Kaan'a sürpriz yaptı. Karşısında doğum günü pastasını görünce büyük mutluluk yaşayan çocuk, teşekkür etti.

Enes Kaan'ın babası Hulusi Akkol, yaptığı açıklamada, eşinin görevi icabı bir süredir eve gelemediğini ve polislerle ortak hazırladıkları sürprizin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Akyol, "Enes Kaan için en güzel hediye annesinin eve tekrar gelecek olması. Bu yoğun mesai ortamında oğlumuz için buraya kadar gelen ve bize destek olan tüm polis ekiplerimize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.