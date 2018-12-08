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Anneliği ötelemek aileyi bitirir

Aile Bakanlığı’nın son 10 yılda yuvaların yıkıma sürüklenmesiyle ilgilenmeyip kadın istihdamına odaklanması büyük tepki topluyor. Uzmanlar, "Anneliği ötelemek aileyi bitirir. Aile Bakanlığı asli vazifesini yerine getirmek için projeler üretmelidir“ uyarısında bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:30
Anneliği ötelemek aileyi bitirir

Kadim değerlerimizi bir kenara iterek Haçlı Batı’nın kriterleri çerçevesinde politikalar üreten Aile Bakanlığı’nın son 10 yılda yuvaların yıkıma sürüklenmesiyle ilgilenmeyip kadın istihdamına odaklanması büyük tepki topluyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Sıcak Yuva Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Cahit Polat, Akit’in haberlerinin doğru ve haklı gerekçelere dayandığını ifade etti. “Önce aileyi, çocuğu öncelemeliyiz. Bu konular tüm politikaların üzerinde tutulmalıdır” diyen Ali Cahit Polat, “Aile Bakanlığı ekonomik olarak kadınlara katkı sağlayacaksa ev hanımlarının emeklerini gözetmelidir. Ev hanımlarının sigortalanması, doğurduğu ve yetiştirdiği çocuk başına ekonomik kazanımlara kavuşturulması sağlanabilir. Kadının evde yapmış olduğu üretim gündeme getirilmiyor” diye konuştu.

Çocuklar anne şefkatinden uzak büyüyor

Aile Bakanlığı’nın uygulamalarına tepki gösteren Polat, “Kadın istihdamı, pozitif ayrımcılık kapsamında teşvik ediliyor. Bu tür çalışmalarda toplumun takdirini kazanmak için cazip meslekleri ön plana koyuyorlar. Halbuki kadınların çalıştırılmasına teşvik edilmesi, görünürde kadının lehine olsa bile aleyhindedir. Topluma faydalı üstün mesleklerin kadınlar tarafından da yapılmasına kimsenin itirazı yok. Ancak kadınların sadece çalışmaya yönlendirilmesi ve bu durumda aile içerisinde doğabilecek mahsurlar gündeme gelmiyor. Çocuğun bakımı, eğitimi, sağlığı ikinci plana atılıyor. Üst düzey gelirli ailelerde çocuklar, az eğitimli kadınlara bırakılıyor. Çocuklarını kreşlere gönderiyorlar. Bir çocuğun en önemli yaş dilimi olan 0-5 yaş grubu içerisindeki çocuklar anne şefkatinden mahrum kalıyor, eğitimi ve bakımdan uzak kalıyor” dedi.

Böyle giderse yuva biter

Akit’e konuşan Aile Danışmanı ve Yazar Asiye TürkanBu gidişe acilen dur denilmeli. Aksi takdirde yuva kavramı bitecek. Böylece aile kavramı ortadan kaldırılmakta, nikahsız beraberlikler meşrulaştırılmakta, ‘cinsiyet ayrımı yapmayacağız’ diye Lut (a.s)’ın kavminin helakına sebep olan nahoş durumun hoş görülmesi istenmektedir. Son dönemdeki gidişat ile iffet kavramı unutulmakta, dini hassasiyetimizle oynanmaktadır. 'Ayrıca kimlerden ve neden bu kanunları alıp hayatımıza dahil ediyoruz? Olayların bu kadar gerilmesine sebep olabilecek hataları nasıl yapabiliyoruz?' sorularını gündeme taşıyarak yanlış uygulamaların bir an önce terk edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Böyle bakanlık aileyi çökertir

FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:30
  1. Haçlı Batı
  2. Aile Bakanlığı
  3. Akit
  4. Sıcak Yuva Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Cahit Polat
  5. Aile Danışmanı ve Yazar Asiye Türkan

YORUM YAZ

  • magdurmagdur52 dk önce
    Güzel dinimizin aksine, kadını toplum baskısıyla evden uzaklaştırıp, kalabalık iş ortamlarına sokarak aileyi parçaladıklarının farkına varmayan yada farkına varıp da umursamayan tüm siyasileri kınıyorum.
  • ahmet yıldızahmet yıldız54 dk önce
    İslam' dan o kadar çok uzaklaştık ki, toplumda; ne gerçek kadın kaldı, ne gerçek erkek. Bu yasalar ve kanunlar kadını tanrı erkeği köle yaptı.
  • darağaçdarağaç56 dk önce
    Yeni akit gazetesi sizden Allah razı olsun. biten aile ve toplum sadece sizi ilgilendiriyor sanırım; hükümetin ve başka hiçbir kurumun bu konuda sesi soluğu çıkmıyor. 100 günlük icraat programında mühebbet nafaka ile ilgili düzenleme de yalan oldu.
  • cavit sağlamcavit sağlam59 dk önce
    Günümüzde 6284 sayılı yasa yüzünden; ev hanımlığı yapan kadınlar, resmen aşağılanıyor. bence; günümüzün en gerçekçi ve aile temeli için en gerekli mesleğidir.
  • selim_selim_1 sa önce
    Anneliği ve ev hanımlığını küçümsemek aslında kadına yapılabilecek en büyük hakarettir. bugün kadın ve erkeğin uğraştığı tüm meslekler çok rahatlıkla yapılabilir ancak; evlat yetiştirmek, erkeğe sıcak bir yuva sağlamak, gerçekten de çok değerli ve özel bir iştir. yanlış politikaları kınıyorum, Allah a havale ediyorum.
  • salim koçdemirsalim koçdemir1 sa önce
    Aile bakanlarımız; partide vitrin olmaktan ileriye gidemediler malesef.birde kadın ve feminist derneklerin korkusundan tek dertleri kadın istihdamı ve kadına şiddete hayır gibi popilist söylemler geliştirmek. baştan aşağı bozuk olan 6284 sayılı yasanın düzletilmesi ve aileyi korumak için hiçbirşey yapmıyorlar.
  • Ahmet TanerAhmet Taner1 sa önce
    AKP bütün kadınları siyasete, iş hayatına, erkeklerle at başı iş kovalamaya kamu gücüyle, maddi teşviklerle, hatta ev kadınlarına maddi teşviklerden yoksun bırakarak, cezalandırıp, tüm kadınları sokağa davet ediyor. Kapalısından açığına, tüm kadınlar sokağa çıkınca, bir müddet sonra ne ev kadınlığı kültürü kalır, ne çocuk doğurup onu büyütme zahmetine katlanacak kadın kalır, ne din kalır nede ahlak. Masonların Müslüman Türkiye için budan daha büyük hayali asla olamazdı. Rabbim dinimizi memleketimizi muahafaza buyursun...
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Ayaklarının altında cennet olan anne sayısı giderek azalıyor,
  • NOTNOT2 sa önce
    doğruyu getiren ifadesinde ZÜMER 33-34e gönderme vardır
  • şenay doğan şenay doğan 2 sa önce
    allahım habibullaha süt evlatlığın gerektirdiği hidayeti sen dünyada ihsan et borcumu ben sana ahirette ödeyim dedim dua ederken nurdan birtakım varlıklar allahım bize de ihsan et diye yalvarıyorlardı habibullahın eşleri olabilir bilmiyorum doğruyu getirene iman etsek ne kapılar açılır ama biz iman etmiyoruz bu arada duama itiraz edeceklere söylüyorum bir ola bakar allaha emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 2 sa önce
    ben bu hadisi şerfe aşık oldum ve allahtan habibullhun oğlunu istedim oğulları yaşamadığı için dua ederken gökten birileri indi ve alnımda öptü peygamber efendimiz de bunu izledi ben allahtan habibullhın oğlunu istedim üzerine ebedi rahmetin kapalı olmadığı herkesin cennetinin bedeli olacak sancıları istedim oğlumun sütünden ikinci kevser havuzu istedim ve ondan içen müslümanların habibullaha süt evlatlıklarını istedim
  • şenay doğanşenay doğan2 sa önce
    kadın hamile okduğunda gündüz saim gece kaim ve allah korkusu kendisine galip olan bir mücahid sevabı hak eder onu ağrı tuttuğunda kendisine verilecek sevabı mahlukattan kimse bilemez bebeği her emzirişinde ve soğurmasında bir can ihsan etmiş gibi sevab alır ve sütten kestiğinde ise bir melek sırtını okşar ha bir daha der muhammed mustafa sav
  • ÖmerÖmer2 sa önce
    Yorumunuza katılmamak elde degil.. Devlet çalışan anneye degil evde çocuğunu yetiştirene desdek versin.. Nasıl olsa o para kazanıyor... Yada maaşları iyileştirsin baba herşeyin üstesinden gelir.. Çalışan kadınlara ihtiyacımız az degil bazı bölümlerde mesala öğretmen doktor hemşire kuaför giyim modasında vb ihtiyaç var ve kadın olmalıda.. Ama destek verilecekse evdekine verilmeli .
  • şenay doğan şenay doğan 2 sa önce
    cihad f fi sebilillah sadece kılıç sallamak değildir ana babaya veya evlada bakmak da cihaddır ele muhtaç olmamak için çalışmak da bir cihaddaır/siz şöyle şehid olursunuz harpte ölmekle taunla suda boğulmakla iç illetiyle hamile iken ölmekle muhammed mustafa sav
  • Orhan köşkerOrhan köşker3 sa önce
    Kahraman akit sana guden para helaldir. Allah camianizdan ebedenrazi olsun.
  • NurullahNurullah3 sa önce
    Acaba akp gercekten aileyimi savuyor yoksa gayri mesru hayatimi lutfen yonetenler bu soruya cevap versinler.bunun vebali ahirette cok agir olur .
  • ahmetahmet3 sa önce
    dünyanın en tehlikeli örgütü hürriyet-i nisvan komitesidir.
  • bünyaminbünyamin3 sa önce
    Zaten sözde 'AİLE' Bakanlığı aileyi,(Dolayısı ile) tüm değerlerimizi bitirmek üzere kurdurulmuş çok sinsi bir bakanlıktır.(Kadın hakları,kadına şiddet gibi) argümanlar üzerinden (Yani KADIN üzerinden) gidilmelidir.Bu bakanlığın 'Bakanı' da BAŞÖRTÜLÜ olması gerekir.Birbaşka 'FETÖ' versiyonu!....
  • Ahmet Ahmet 3 sa önce
    Ecdadımız evde genç kız varsa pencereye kırmızı çiçek koyar İş edeb sizlik yapılmasın diye şimdi gerek yok evde kimse kalmadı.Kadınları sürekli çalışmaya teşvik etmekle neyi amaçlıyorsunuz yazık.
  • AlpAlp4 sa önce
    Yaz kardeşim yaz. Akit ten Allah razı olsun. Hakkı ortaya koyduğu için. Hakiki değerlerden uzaklaşıldığında para da para etmez.Sonuç felaket olur.
  • Bir düşünenBir düşünen4 sa önce
    Kadin ve aile konusunda son yıllarda yapılan tahribatlar değil Cumhuriyet tüm zamanların ötesindedir.Toplumun temel dinamiği olan aile ve kadının asıl vazifelerinden uzaklaştıracak hamleler geleceği bitirecek olup geri dönüşü olmayan cokuşlere götürecektir. Batı dünyasının düştüğü bu hatayı düzeltmek yerine kraldan fazla kralcı kesilmek için onları taklid etmek dalalet değil olsa olsa ihanet olur. Allah akıl fikir versin
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