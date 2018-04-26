Annelerin vazgeçilmez tutkusu: Bahar temizliği

Bazen temizlik yaptığımızı düşünürken aslında eve zarar verebilir, yaşam kalitemizi etkileyecek kötü sebeplere neden olabiliriz. Yaşanan evin düzenini ve temizliği sürekli tutmak oldukça zor olsa da, bir evi derinlemesine ve doğru bir şekilde temizlenmesi için aşağıda bahsedeceğimiz ipuçlarına bir göz atın.

TEMİZLİK YAPMAYA NEREDEN BAŞLAMALI?

Temizlik yapmaya başlamadan önce, evdeki dağınıklığı gidermek ve evi düzenlemek gerekir. Düzenlenmiş bir evi temizlemek daha kolay olacaktır. Evi düzenleyip topladıktan sonra temizlik için doğru bir sıralama yapmalıyız.

Çoğu kadın ilk önce evin tozunu alıp ardından evi süpürür ancak bunun tam tersi yapılmalıdır. Evi topladıktan sonra bütün zemin süpürülmeli, böylece toz alırken ya da diğer temizlik işleriyle uğraşırken temizlenen alanlara yerdeki tozların ve kirlerin tekrar havaya kalkması engellenebilir.

Kullandığınız elektrik süpürgesi toz torbalı olmamalı, toz torbalı elektrik süpürgeleri çektikleri tozun büyük bir kısmını ortama tekrar geri bırakır bunun yerine sulu elektrik süpürgesi kullanın. Sulu elektrik süpürgeleri tozu suya hapseder.

Temizlik yaparken oda oda hareket etmeniz, ilk önce bir odanın tamamını temizleyip orayı temizledikten sonra diğer odaya geçmeniz hem sıralı, hem de doğru bir temizlik yapmanızına yardımcı olur.

Evdeki farklı yüzeyler için özel olarak üretilmiş ya da o konuda etkili olan ayrı ürünleri tercih edin. Örneğin, evlerde en çok tercih edilen ve kesin bir temizlik sağladığı düşünülen çamaşır suyuyla hem ahşap, hem metal, hem mermer, hem de cam yüzeylerin hepsini temizlemeyi bekleyemezsiniz. Bunun yerine her yüzeye uygun bir ürün tercih ederek hem temizliğin daha derinlemesine olmasını, hem de yüzeylerin zarar görmeden uzun yıllar kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

PARKELERİ TEMİZLEMEK İSTERKEN ZARAR VERMEYİN!

Bir evin temizliğinde en çok dikkat edilmesi gereken bölüm parkelerdir. Ahşap parkeleri temizlemeye çalışırken onlara daha zarar verebilirsiniz. Bu hem erken yıpranmalarına hem de daha fazla kir tutmalarına sebep olur. Parkeleri temizlerken fazla su ve fazla kimyasal kullanmak doğru değildir.

Parkelerde kesinlikle ahşap yüzeylere özel temizleyici ürünler kullanmanız gerekir. Bu ürünleri kullanmanıza rağmen, temizleme sonrasında yüzeylerin tamamen kurulanmasını sağlayın. Islak kalan parkeler çok çabuk zarar görecektir.

AYNA GİBİ CAMLAR İÇİN ELİNİZDEKİ BEZİ DİKEY OLARAK KULLANIN

Temizlenmesi zor olsa da en çok özen gösterilmesi gereken bir diğer yüzey ise cam yüzeylerdir. Özellikle evdeki pencere camları özenle temizlenmelidir. Camları temizlerken, leke kalmaması için eldiven kullanabilirsiniz. Cam silmek için özel üretilmiş ürünleri kullanabilir, klasik olsa da etkili bir yöntem olarak camın kurulanması için gazete kağıdı kullanmayı seçebilirsiniz. Camı silerken önce dış, ardından iç kısmı silmeniz gerekir. Bununla birlikte elinizdeki bezi dikey olarak kullanmanız, düzgün bir temizleme için idealdir. Aynı yöntemi evdeki cam yüzeylerde ve aynalarda da uygulayabilirsiniz.

BANYO DEYİP GEÇMEYİN

Banyolar, ekstra hijyen isteyen yerler oldukları için temizliğine de ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Lavabo, klozet, küvet ve duş kabinleri temizlerken soğuk su yerine ılık su tercih edin. Böylece kirlerin daha çabuk çözülmesini sağlayacaksınız. Genel temizlik için mikro fiber bezler etkili olsa da, klozetlerin temizlenmesi için kullan at bezler ya da kağıt havlular daha iyi alternatifler olacaktır.

Banyo fayansları ya da bezlerin giremediği küçük alanlar için eski diş fırçalarını kullanabilirsiniz. Banyolara özel üretilmiş temizlik ürünlerini ideal ölçülerde kullanarak ve banyo temizliğini düzenli şekilde yaparak hijyenik kalmasında etkili olacaktır.

SAĞLIK MUTFAKTAN GEÇİYOR

Mutfaklar, sağlık açısından evlerdeki en temiz olması gereken yerdir. Sürekli kullanılan, her gün yemek yapılan mutfakların temizliği iyi yapılmazsa, sağlığımıza büyük zararı dokunabilir. Mutfak temizliği yaparken de belirli bir sırayla gitmek doğru olacaktır. Bu nedenle mutfak temizliğine ilk önce buzdolabını temizleyerek ve düzenleyerek başlamanızı öneririz. Buzdolabının iyi temizlenmesi demek, tükettiğiniz yiyeceklerle bulaşmasını engelleyerek vücudunuza göremediğiniz bakterilerin girmemesi demektir. Buzdolabının her bölümünü tek tek temizledikten sonra tezgah ve dolapların temizliğine geçiş yapabilirsiniz.

Ocak, fırın gibi mutfak aletlerinde yağ sökücü özel ürünler tercih edebilirsiniz. Mutfak dolaplarının düzenli olması, hijyenik kalmasında çok etkilidir. Mutfak dolaplarının dışında, mutfağın geneline yayılmış olan kavanoz, bardak, aksesuar vs. gibi fazla eşyalar toz tutarak mutfağınızın çabuk kirlenmesine neden olacaktır. Bu nedenle mutfaklarda her eşyayı saklayacak kadar dolap olması önemli bir faktördür.

Mutfaklarda en çok kirlenen ve zarar gören alanlar ocak ve fırınlardır. Dökülen her yiyeceğin leke bıraktığı, lekelerin de bakterilere dönüştüğü bu alanları yumuşak bir süngerle ve zarar vermeyecek olan krem formlu bir yağ sökücüyle yavaşça temizlemek gerekir. Mutfak lavabosunu temizlerken metal yüzeylere özel bir ürün tercih etmeniz, mutfaktaki diğer yüzey ve mobilyalarda ise onlara zarar vermeyecek ahşap temizleyicileri kullanmanız önemli.

Buzdolabınızı ne kadar temizleseniz de, içindeki yiyeceklerin açıkta kalmaması ve bakteri toplamaması gerekir. Bu nedenle düzenli bir buzdolabınız olması için her yiyeceği ayrı bir kapta ya da buzdolabı poşetinde muhafaza edebilirsiniz. Bulaşıkları tamamen kurumadan dolaplara kaldırmanız, mutfak dolaplarının nemlenerek daha çabuk yıpranmasına ve mutfağınızda bakteri oluşmasına neden olacağından bu noktaya da dikkat edin. Elektrikli aletleri temizlerken mutlaka fişini çekmeniz gerektiğini de aklınızdan çıkarmayın.

KLİMA TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN

Evimizi temizlerken her yer pırıl pırıl olsun isteriz ancak çoğumuzun gözden kaçırdığı mikrop, bakteri ve akarların en çok biriktiği yer klima filtreleridir. Özellikle yılda en az bir kez bahar temizliğinde temizlenmelidir. İsterseniz kendiniz, isterseniz servise temizletebilirsiniz.

PETEK ARALARINI DA TEMİZLEMEDEN GEÇMEYİN

Evimizi Temizlerken her yer pırıl pırıl olsun isteriz ancak çoğumuzun gözden kaçırdığı mikrop, bakteri ve akarların en çok biriktiği yerlerden bir diğeri de kombi peteklerinin aralarıdır.

EVİ TEMİZLERKEN KENDİNİZİ HASTA ETMEYİN

Evlerde temizlenmesi zor olan yüzeyler, hassas zeminler ya da çıkmayan kirler için sık sık kimyasal ürünlere başvururuz. Sağlığımız için zararlı olsalar da, bazen başka bir alternatifi olmadığı için kimyasallar kurtarıcımız olur. Kimyasal ürünleri kullanmak zorundaysak, onları kullanırken birbiriyle karıştırmamalı ya da gereğinden fazla kullanmamaya özen göstermeliyiz. Banyo ve mutfak gibi hijyen bakımından ekstra önemli olan bölümlerde, çamaşır suyu ya da yağ sökücü ürünler vazgeçilmezdir. Bu alanlarda aşırıya kaçmamak evimizin zarar görmemeden temizlenmesini sağlayacaktır.

Kimyasal kullanılan alanlarda evin iyice hava alması sağlanmalıdır. Kimyasal ürünleri fazla solumak sağlığınıza zarar verebilir. Kullanacağınız zaman kesinlikle aşırıya kaçmadan ve eldiven, maske gibi yardımcı ürünler kullanarak temizlik yapmanız gerekir. Eğer kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız, onların alternatifi olan doğal karışımları da tercih edebilirsiniz. Örneğin; sirkeyle yüzeyleri temizlemenin çamaşır suyu gibi bir temizlik sağlayacağını söyleyebiliriz. Aynı şekilde sirkeyi leke çıkarmak ya da çamaşır yıkamak için de kullanabilirsiniz. Başka bir yöntem olarak karbonatla da banyo temizliği tavsiye edilebilir.