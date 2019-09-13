Annelerin evlat nöbeti korkuttu! PKK'dan telsizden talimat yağdırdılar
ABD'nin koruyup kolladığı PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler, terör örgütünde büyük rahatsızlığa neden oldu. Hainler katılımın artmasından ve desteğin büyümesinden endişe duyuyor.13 Eylül 2019 Cuma 07:27
Güvenlik güçlerinin son dönemde aralıksız devam eden operasyonları sonrasında çözülme yaşanan terör örgütünde annelerin eylemi, sözde elebaşlarını tedirgin etti. Ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve telsiz konuşmalarına da yansıyan bilgilere göre sözde elebaşları, evlatlarını geri almaya çalışan ailelerin eyleminin genişlemesinden, katılımın artmasından ve desteğin büyümesinden endişe ediyor.
Talimatlar dizdiler
Bu konudaki haberlere diğer teröristlerin erişiminin engellenmesine yönelik talimatlar veren sözde elebaşları, telsiz kullanan birim sorumlularının Diyarbakır’daki oturma eylemlerinden bahsedilmemesi konusunda emirler verdikleri belirlendi. Son yıllarda katılımın yok denecek kadar azaldığı örgütte yaşanan durum sebebiyle paniğe kapılan sözde elebaşları, artan firarların önlenmesi için telsizden sert cezaların uygulanmasına yönelik talimatlar verdi.
Aileleriyle 'tehdit'
Teslim olan teröristler ise ifadelerinde bu cezaların infaza kadar gittiğini belirterek, terör örgütünden kaçmaya çalışanların ''ailelerinin öldürüleceği'' yönünde tehdit edildiğini dile getirdi.
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