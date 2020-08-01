Annelerin evlat hasreti dinmedi

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 335’inci günü geride bıraktı. Soğuk, sıcak demeden 11 aydır HDP’lilerin tüm tehdit ve kışkırtmalarına rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen Diyarbakır anneleri, kurban bayramında da evlat nöbeti tutuyor.

Gel ki bayram bayram ola

Evlatlarının yokluğunda bayramların hep buruk geçtiğini ifade eden acılı anne Ayşegül Biçer, “Yıllardır bayram yaşamadık. Çocuğumuz geldi, gelecek diye bekledik. Bugün de böyleyiz. Her şeye rağmen nöbetteyiz. Bayramda da evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Evladım olmadan bayram gelmiş neyimize. Benim bayramım evladıma kavuştuğum gündür. İnşallah çocuklarımıza kavuşacağız. Kavuşuncaya kadar da eyleme devam edeceğiz. Beni duyuyorsan gel annene oğlum. Yine bayram geldi, yine yoksun. Hani beni kimseye muhtaç etmeyecektin. Oysa yokluğun boynumu büktü, belimi kırdı. Bizi sevindir artık. Kaç gel. Bayram, bayram olsun” dedi.

Bayram yüzü görmedik

Evladının yokluğunda bayram yüzü görmediklerini belirten annelerden Fatma Akkuş ise şunları söyledi: “Kızım Songül kaçırıldığından beri bayram yaşamadık. Bize bunu yaşatanları Allah’a havale ediyor, hakkımızı helal etmiyoruz. Bayramda da kızımı bekliyorum. Anneler, babalar tam 11 aydır HDP önündeyiz. Tek bir amacımız var o da kaçırılan evlatlarımıza kavuşmak. Bize çocuklarımızı versinler, biz de sessiz sedasız evimize gidelim. Gün yüzü görelim artık. Bayramları diğer insanlar gibi ailece yaşayalım. Biz çocuklarımızı PKK için büyütmedik. Çocuklarımız gelene kadar buradayız.”

Oğlunu devletine, milletine yararlı olsun diye okumaya gönderdiklerini ancak HDP’nin kandırıp dağa götürdüğünü aktaran acılı annelerden Solmaz Öğünç ise “Aylardır HDP önündeyiz. Virüsten korkmadık. HDP’den, PKK’dan korkmadık. Tek korkum oğlum olmadan bir bayram daha geçirmek. Şimdi onu geri almak için mücadele ediyoruz. HDP önünde nöbet tutmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı alana kadar da devam edeceğiz. Devletimiz gece gündüz mücadele veriyor. Her gün teslim olanları duyuyoruz. Zorla kaçırılan çocuklar da dağdan kaçıyor. Biz de inanıyoruz ki hepimizin çocukları birgün gelecek. Bari bu bayramda gelsinler de çifte bayram yaşayalım istiyoruz. Hepimizin yüreği yanıyor, evladımızı istiyoruz. Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz çünkü onlar kaçırdı. Evlatlarımızı geri getirsinler” ifadelerini kullandı.