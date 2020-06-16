Anneleri ölünce mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Konya’da, yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerine çarparak akıma kapılan annelerini kaybedince, aydınlatma direği üzerinde mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı.

Merkez Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi Arıcan Sokak’ta bulunan bir aydınlatma direğinin üzerindeki baykuş yuvasından gece saatlerinde gelen hiç susmayan kuş seslerini duyunca direğe yaklaşan bir kişi yerde telef olmuş bir baykuşla karşılaştı. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri aydınlatma direğinin üzerindeki yuvada açlıkla karşı karşıya kalan yavruları kurtarabilmek için seferber oldu. Hattaki elektriğin kesilmesinin ardından uzatılan merdivenle yavru baykuşlar yuvadan alınarak yere indirildi.

Karatay İtfaiye Bölge Müdürlüğüne götürüldükten sonra yavru baykuşlara ekipler tarafından su ve sıvı yiyecekler verilirken, ardından muayene ve bakımı için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, olayın gece yarısı kendilerine bildirilmesi üzerine yaklaşık üç saat süren bir mesai sonrasında yavru hayvanların kurtarıldığını belirterek, "Kurtardığımız dört yavrunun sağlık durumları gayet iyi. Karatay Hayvanat Bahçesinde kendilerini ehil ellere teslim ettik. Yavruların sesini duyarak onlara yardım etmek için bizlere ulaşan duyarlı vatandaşımıza ise çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.