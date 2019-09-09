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Anneleri obez olan bebeklerde diyabet riski üç kat fazla

Yeni bir araştırmaya göre, hamileliği sırasında obez olan annelerin bebeklerinde, ilerleyen yaşlarda tip 2 diyabet görülme riski, normal bebeklere göre 3.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:56
Anneleri obez olan bebeklerde diyabet riski üç kat fazla

Yeni bir araştırmaya göre, hamileliği sırasında obez olan annelerin bebeklerinde, ilerleyen yaşlarda tip 2 diyabet görülme riski, normal bebeklere göre 3.5 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.


İskoçya’nın Edinburgh Üniversitesinde yapılan son araştırma, annenin hamilelikteki vücut kitle indeksi (VKİ) ve bebeğin diyabet riski arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarttı. Araştırma kapsamında; 1950 ve 2011 yılları arasında doğan ve diyabet teşhisi konan 120 bin kişinin hamilelik öncesi diyabet geçmişleri, hamilelik sürecindeki kiloları ve yüksek tansiyon verileri incelendi. Hamile kadınların yüzde 25’inin aşırı kilolu, yüzde 10’unun ise obez olduğu görüldü. Hamilelerde görülen obezite oranının ise 2011 yılına gelene kadar 5 kat arttığı tespit edildi. Araştırma sonuçları; anne adayı obez ise çocuğunun tip 2 diyabet hastası olma riskinin de tam 3.5 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.


Araştırma bulgularını değerlendiren Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, üreme çağındaki kadınlarda görülen obezite hastalığının önlenmesine yönelik stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Op. Dr. Ergenç, “Hamile kalmayı planlayan kadınların mutlaka sağlıklı kiloda ve ideal sağlıklı değerlerde olmasına dikkat edilmeli. Çünkü aşırı kilo ve obezite sadece annenin sağlığını değil çocuğun sağlığını da riske atabilen bir durum. Obeziteye karşı farkındalığın artırılması, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın özendirilmesi gerekiyor. Öte yandan kilo problemleri ortaya çıkmaya başladığı an mutlaka bir uzmana danışılmalı ve bu duruma önlem alınabilmelidir” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:56
  1. doğa

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