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Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Harika Sönmez, mutlu ve sağlıklı bebekler için anneleri bilinçlendirmek amacıyla “Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi” düzenledi.


Bebeğin ilk besini olan anne sütü, doğumdan 6. ayın sonuna kadar olan dönemde, bebeğin tüm besin gereksinimlerine tek başına cevap veriyor. Mükemmel içeriğe sahip doğal bir besin olan anne sütü, bebeklerin sağlıklı gelişmeleri için son derece önemli. Fakat 6. ayın sonuna gelindiğinde anne sütü tek başına yeterli olmuyor. Bebeklerin gelişiminde ek besinler çok önemli bir yer tutuyor.



Annelerin en heyecan duyduğu süreçlerden biri


Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı Kliniğinden Uzm. Dr. Harika Sönmez düzenlendiği workshopla(atölye) bebeklerin hayatında önemli bir dönüm noktası olan ek gıdaya geçişte nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda aileleri bilgilendirdi. Sönmez, “Bebeklerin ek gıdaya başlaması için en uygun zaman 6’ncı ay. Ek gıdaya geçiş annelerin en heyecan duyduğu ve soru işaretlerinin çok olduğu süreçlerden birisi. Bu süreci daha kolay geçirebilmek adına ve annelerimizin sorularına cevap alması açısından gastroart ekibi ile yılın belli dönemlerinde ‘Ek Gıdaya Geçiş Workshopu’ yapıyor ve annelerimizi ücretsiz olarak konuk ediyoruz” dedi.


Uzm. Dr. Harika Sönmez, ‘Ek Gıdaya Geçiş Workshopu’nun mutlu ve sağlıklı bebekler için anneleri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilmeye devam edeceği bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
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