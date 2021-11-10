Annelerden 800’üncü gün çağrısı: Herkesi nöbete bekliyoruz

Diyarbakır anneleri 800’üncü günün arefesinde “Birlikten kuvvet doğar” diyerek bütün Türkiye’yi nöbete çağırdı.

HDP’nin bitmesini isteyen gelsin

Oğlu Faruk için Kars’tan gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı, “Evlatlarımızı kaçıranlar belli. Devletimizle birlikte HDP/PKK’ya karşı mücadele veriyoruz. Allah’ın izniyle bu millet birlik olduğu sürece kimse sırtımızı yere getiremez. Burada hiçbir ana yavrusuz kalmasın, başka anaların yüreğine ateş düşmesin diye mücadele veriyoruz. Bütün vatandaşlarımızı nöbete bekliyoruz” dedi. Anne Aydan Arslan ise şunları söyledi: “Benim ilk göz ağrımı zorla kaçırdılar. Yıllardır ne yüzünü gördüm ne de sesini duydum. Benim gibi gözü yaşlı başka analar olmasın diye bu mücadeleye devam edeceğim. Bizim gibi mağdur olan başka aileler de var. Gelebilen bu nöbete destek vermeli. 33 aile evladına nöbet sayesinde kavuştu. Derdimizi, sevincimizi paylaşmak isteyen, bize destek olmak isteyen, HDP’nin nasıl acınası bir hale düştüğünü ve bitmesini isteyen herkesi bekliyoruz.”