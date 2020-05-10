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Aktüel

Anneler Günü'nün kutlanmadığını söyleyen kadına polis ekipleri sürpriz yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:30:10 -
Anneler Günü'nün kutlanmadığını söyleyen kadına polis ekipleri sürpriz yaptı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak daha önce hiç kimse tarafından Anneler Günü'nün kutlanmadığını söyleyen 73 yaşındaki Nevriye Şahin'e polis ekipleri sürpriz yaptı.

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan ve çocuğu olmayan Nevriye Şahin, polisi arayarak kimsenin daha önce Anneler Günü'nü kutlamadığını söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, çiçek ve bazı hediyeler alarak Şahin'in evine gitti.

Yanlarında getirdikleri hediyeleri Şahin'e veren polisler, yaşlı kadın ile eşini polis aracıyla bir süre gezdirdi.

Şahin, ekiplerin sürprizinden çok mutlu olduğunu belirtti.

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