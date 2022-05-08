Anneler Günü'ne özel fidan bağışı nasıl yapılır? Annemin Ağacı OGM fidan bağışı sayfası!

Fidan bağışı nasıl yapılır? Yangın bölgelerine fidan desteğinden bulunmak isteyen vatandaşlar, fidan bağışının nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Anneler Günü’nü anlamlı bir hediye ile kutlamak için pek çok kişi OGM’nin 2022 anneler gününe özel ücretsiz fidan sahiplenme uygulamasını merak ediyor. Bu kapsamda OGM ‘Annemin Ağacı’ kampanyasını araştırıyor. Peki, Anneler günü Annemin Ağacı kampanyasına nasıl katılım sağlanır? İşte Annemin Ağacı OGM fidan sahiplenme kampanyası!

Annemin Ağacı ile yeni bir fidan bağışı kampanyası başlatan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), siteyi Anneler Günü'nde erişime açtı. Anneminagaci.com adlı internet sitesi üzerinden katılım sağlanan Annemin Ağacı kampanyası kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Peki, Annemin Ağacı kampanyası nedir, nasıl başvurulur?

Annemin Ağacı fidan bağışı kampanyası nasıl yapılır?

Öncelikle OGM tarafından oluşturulan Annemin Ağacı isimli internet sitesine giriş yapınız.

Siteye girdikten sonra ekranda karşınıza çıkan 'Annenizin Adı Soyadı', 'Sizin Adınız Soyadınız' 'E-Posta Adresiniz' alanlarındaki boşlukları doldurunuz.

Bu alanları doldurduktan sonra 'Fidan Sahiplen' butonuna basınız.

Artık belgeniz hazır. İsterseniz indir butonuna basarak cihazınıza indirebilir ve sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. Belgeyi indirmek için indir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ayrıca #anneminağacı etiketiyle yapacağınız sosyalmedya paylaşımlarıyla 20 adet orman lezzetleri sandığından biri sizin olabilir. ANNEMİN AĞACI SİTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ