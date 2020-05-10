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Aktüel

Anneler gününde şehit anne ve eşleri de unutulmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Anneler Gününde şehit ailelerini unutmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:07:16 -
Anneler gününde şehit anne ve eşleri de unutulmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Anneler Gününde şehit ailelerini unutmadı. Şanlıurfa’da ikamet edilen şehit ailelerine Anneler günü dolayısıyla Karanfil ve Teraryum hediye edilerek dezenfektan paketi verildi.


Şehit Anne ve eşlerine yönelik farkındalık oluşturmak ve unutulmadığını göstermek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile bir proje geliştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Şehit Annelerinin kapıları birer birer çalınarak çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca Şehit Annelerini ziyaret eden Başkan Beyazgül de her zaman onların emirlerinde olduklarını belirtti. Şehit Anneleri de bu duyarlı davranışlarından dolayı Başkan Beyazgül’e teşekkür ettiler.


Ziyaretlerde Başkan Beyazgül’e Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz eşlik etti.

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