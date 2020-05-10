Anneler Günü’nde 7 yeni hayat

Özel Hayat Hastanesi, Covid-19 salgını sürecinde anne adaylarına en iyi hizmeti verebilmek için sağlıklı ve steril ortamlar oluşturarak, tüm sağlık hizmetlerine ve doğumlara devam ediyor. Özel Hayat Hastanesi’nde Anneler Günü’nde yedi doğum gerçekleşti.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını, yüz güldürücü olayların yaşanmasına engel olamıyor. Salgın sürecinde anne adaylarına en iyi hizmeti sunabilmek için gerekli tüm tedbirleri alan ve yeni anneler ile bebeklerine hijyenik ortamlar sağlayan Özel Hayat Hastanesi’nde, Anneler Günü’nde annelik mutluluğu yaşandı.

Bu sıkıntılı günlerde gerçekleşen doğumların kendilerine mutluluk verdiğini söyleyen Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Yüzümüzü gülümseten bu haberler, içinden geçtiğimiz salgın günlerinde bizlere daha da motivasyon sağlıyor. Hastanemizde geçtiğimiz günlerde 13 doğum gerçekleşti. Anneler Günü’nde ise yedi annemiz erkek çocuk sahibi olarak, annelik mutluluğunu yaşadı. Hastane olarak, bu süreçte hem anne adaylarımızın hem de yeni doğan yavrularımızın bakımını en iyi şekilde sağlamak için çalışıyoruz. Bu vesile ile tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Özel Hayat Hastanesi’ne doğum için gelen ve oğlunu kolları arasına alarak, Anneler Günü’nde, anne olmanın mutluluğunu doyasıya yaşayan Merve Demirtaş da, Özel Hayat Hastanesi sağlık çalışanlarına kendisine gösterdikleri ilgi ve doğumdan sonra hazırladıkları sürpriz için teşekkürlerini sundu.