Anneler Günü teknoloji satışlarını hızlandırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid etkisiyle çoğu sektörde fiziksel mağazaların kapalı olması sebebiyle tüketiciler bu sene Anneler Günü hediyelerini internetten seçti.

Annelerini mutlu etmek isteyen tüketiciler, çiçek mücevher gibi hediyelerin yanı sıra, bu sene de hem annesinin ihtiyacını karşılamak hem de hayatını kolaylaştırmak adına teknolojiye yöneldi.

Tüketicilerin taleplerine hızlı yanıt vermek isteyen teknoloji perakendecisi şirketler de annelerini sevindirmek isteyenlere verdiği canlı destek, aynı gün kargo gibi hizmetlerle başarılı bir sınav verdi.

Sürece ilişkin bilgi veren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, evde daha fazla vakit geçirilen pandemi sürecinde, hayatın sürdürülmesine yardımcı olan teknoloji ürünlerine ilginin devam ettiğini bildirdi.

Bu çerçevede Teknosa.com'da hem trafiğin hem de satışların oldukça hareketlendiğini belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Anneler Günü'nde büyüklerinin yanında olamayanlar, onları teknoloji ürünleriyle sevindirmek ve hayatlarını kolaylaştırmak isteyenler için online kanallar mesafeleri azalttı. Bu yıl anneler günü öncesi döneme göre online satışlarımız yüzde 45 arttı. Satışlarda son yılların değişmeyen şampiyonu akıllı telefonlar, bu yıl da listenin başında yer aldı.

İş, eğitim, sosyalleşme gibi her konuda vazgeçilmez olan akıllı telefonların satışları bu dönemde 2 kata yakın arttı. Annelere hediye olarak en çok tercih edilen akıllı telefonu, bilgisayar, TV, akıllı saat, şarjı süpürge, kahve makinesi, blender, tost makinesi gibi ürünler izledi. Sepette geçen yıla göre yüzde 60, nisan ayının başına göre yüzde 5 seviyesinde artış oldu."

Gürcan, dönemin dinamikleri gereği müşteri davranış ve beklentilerinin değiştiğine dikkati çekerek, daha önce internetten alışveriş yapmamış ya da daha çok mağazaları tercih eden müşterilerin de online kanaldan hizmet aldığını aktardı.

Teknosa.com üzerinden sundukları canlı destek hizmeti ile ürün ve hediye seçimlerinden satın alma ve teslimat süreçlerine kadar farklı konularda tüketicilerimizle bire bir iletişim kurduklarını ve onların yanında olduklarını dile getiren Gürcan, ayrıca, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünlere hızlı erişmesi için 10 ilde aynı gün, 26 ilde ertesi gün teslimat hizmeti verdiklerini söyledi.

"Online ve çağrı merkezimiz üzerinden yapılan alışverişler 10'a katlandı"

MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, her zaman kendileri için yılın kampanyası olan "Anneler Günü" kampanyası geleneğinden bu sene de vazgeçmediklerini anlattı.

Bu yıl da "Ailedeki tüm annelerin hediyesi MediaMarkt'ta" diyerek 20 Nisan tarihinde kampanyayı başlattıklarını anımsatan Gökyıldırım, şu bilgileri verdi:

"Tabii mağazalarımızın açık olmadığı dönem ile açık olan geçen seneyi kıyaslamak mümkün olmayacağından, bir önceki sene aynı dönemde online ve çağrı merkezimiz üzerinden yapılan alışverişleri kıyaslıyoruz ve bu kanalların kendini 10'a katladığını görüyoruz.

Teknolojiseverlerin mediamarkt.com.tr'deki sepet ortalaması ise 1.589 TL olarak görülüyor. Bu süreçte en çok satılan ürünlere baktığımızda ilk sırayı hijyenin çok öne çıktığı bu dönemde süpürge ve elektronik dış fırçasının aldığını görüyoruz. Onu kahve makinesi takip ederken liste, epilasyon aleti, ütü, cep telefonu ve mutfak aletleriyle devam ediyor."

"Elektronik ürünler artık ihtiyaçlar piramidinde daha fazla önem kazandı"

Gökyıldırım, Kovid-19 salgını süresince tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında ve ürün tercihlerinde önemli değişiklikler yaşandığını bildirdi.

Elektronik ürünlerin artık ihtiyaçlar piramidinde daha fazla önem kazandığını belirten Gökyıldırım, şunları söyledi:

"Maslow'un İhtiyaç Hiyerarşisi'nden hareketle anlatacak olursak beslenme, temizlik gibi fizyolojik ihtiyaçların içinde derin dondurucu ve süpürgelerin olduğunu, barınma ihtiyacının içinde küçük ev aletlerinin olduğunu gördük. Kovid-19 sürecinin, bu yılki alışveriş seçimlerini önemli ölçüde etkilediğini ve Anneler Günü'nde de bu etkileri görmeye devam ettiğimizi söyleyebiliriz."