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Anneler Günü en çok onlara yaradı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir iş yapamadıklarını belirten çiçekçiler, Anneler Günü vesilesiyle tekrar iş yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:35:00 -
Anneler Günü en çok onlara yaradı

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir iş yapamayan çiçekçilerin yüzü, Anneler Günü'nde güldü.

Çiçekler dezenfekte ediliyor

Uzun süre sonra dün iş yerlerini açan çiçekçiler, Anneler Günü'nde telefon ya da internet üzerinden aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yaptı. Kovid-19'a karşı tedbir aldıkları görülen çiçekçiler, dezenfekte edip özenle ambalajladıkları çiçekleri annelere ulaştırdı.

“Çiçek temininde zorlanıyoruz”

Kızılay'da çiçekçilik yapan Erdoğan Aslan, uzun süredir iş yapamadıklarını, Anneler Günü'nde satışlardan memnun olduklarını söyledi. Yeterli hazırlık yapamadıklarını ve çiçek temininde zorlandıklarını aktaran Aslan, en iyi hizmeti götürmeye gayret ettikleri tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Annelerden sokağa çıkma yasağına uymalarını isteyen çiçekçi Gürsel Akkurt, "Yeter ki annelerimiz evlerinden çıkmasınlar. Biz siparişleri evlerine kadar götürüyoruz." dedi.

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