Anneler çocuklarını okula götüremiyor… Sakaryalı vatandaşların başıboş köpek isyanı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılan yasal düzenlemeler ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin göreve gelmesiyle üzerine gidilerek büyük ölçüde çözülen başıboş köpek sorunu Sakarya gibi bazı illerde devam ediyor.
Diğer illerde yapılan başarılı çalışmalara karşın kendi şehirlerinde sorunun hala devam ettiğini belirten Sakaryalı vatandaşlar, “Sakarya başka bir ülkenin sınırları içerisinde mi? Anneler çocuklarını okula götüremiyor, belediyeyi aradıklarında şikâyetleri dikkate alınmıyormuş!” şeklinde rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.
Bakan Çiftçi, 21 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, son olarak Diyarbakır'daki çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte sürecin bittiğini belirterek sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındığını bildirmişti. Ancak Sakarya’dan yükselen isyan, sorunun bazı bölgelerde hala tam olarak çözüme kavuşturulamadığını gösteriyor. Sakarya halkı, yetkililerden başı boş köpek sorunlarının bir ön önce ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.