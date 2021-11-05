Anneler bir olursa HDP de PKK da biter

Terör örgütü PKK’nın insan kaynakları departmanı gibi çalışarak ülke genelinde binlerce çocuğu dağa kaçıran HDP’den evlatlarını isteyen ailelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti, 795. gününde devam etti. Annelerin kutlu direnişinden cesaret alan başka aileler de Muş, Van, Hakkari ve Şırnak’ta evlatları için eylem yapmaya başladı. Akit’e konuşan Diyarbakır anneleri, evlatları kaçırılan bütün annelerin güçlerini birleştirmesi ve eylemin tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini böylece HDP’nin de PKK’nın da sonunun geleceğini söyledi.

Birliğimiz bu alçakları bitirir

HDP’nin kaçırdığı oğlu için mücadele eden annelerden İsmihan Nillifurka, yüreği yaralı, gözü yaşlı bütün anneleri, yavruları için harekete geçmeye çağırarak, “Biz bir olduğumuz zaman çığ olur HDP’yi de PKK’yı da bitiririz. Bu çadırda evlatlarımızın yolunu gözlerken ne mucizelere şahit olduk. Onlarca aile yavrusunu PKK’nın elinden söküp aldı. HDP, binasına kilit vurup kaçtı. Bizim birliğimiz, mücadelemiz HDP’nin de PKK’nın da sonunu getirir. Bu zalimlerin bitmesi de dağdaki çocuklarımızın tekrar yuvalarına dönmesi demektir. Başka annelerin yüreğine ateş düşmemesi demektir. Bizim nöbetimizin Türkiye’nin her yerine yayılması gerekiyor. Kötü birşey yapmıyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz. Bu direniş kutlu bir direniştir. Evlatlarımız için savaşıyoruz” dedi.

Kapısına kilit vuranların kaçacağı yer kalmayacak

Bir başka acılı anne Mevlüde Üçdağ da, yağmur çamur, sıcak soğuk, salgın hastalık demeden evlerinden uzakta evlatlarının yolunu gözlediklerini belirterek, “Bizim evlatlarımız vatana, millete hayırlı olacakken bunlar, yavrularımızın da bizim de hayallerimizi çaldı. Bizim amacımız evlatlarımızı geri almak. Muş’ta, Van’da, Diyarbakır’da nöbet tutan her annenin isteği, evladını bağrına basmak, kokusunu tekrar içine çekmek. İnşallah bu nöbetler Türkiye’nin her yerine yayılacak. Burada kapısına kilit vuranlar o zaman nereye kaçacak? Anneler, HDP’den de PKK’dan da güçlüdür. Biz rahat uyuyamadığımız sürece onlara da rahat uyku haram. Biz güçlendikçe onlar zayıflayacak. Biz güçlendikçe onlar bu topraklarda barınamayacak” dedi.

Terör kaybedecek anneler kazanacak

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri dün de Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, ziyaret etti. Anne ve babalarla görüşerek onlara Kur'an-ı Kerim ve gül hediye eden Kasman, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, elleri öpülesi annelerin başlattığı ve günden güne artan eyleme destek vermek için geldiklerini söyledi.

Eylem sayesinde bazı annelerin evlatlarına kavuştuğunu hatırlatan Kasman, şunları kaydetti: "Bizler biliyoruz ki evlat hasreti, acıların en büyüklerinden biridir. Cenabı Allah annelerimize en kısa zamanda evlatlarına kavuşmayı nasip etsin. Bizler bunu umut ediyor ve bunun için dua ediyoruz. Kocaköy ilçesi olarak tüm dinamikleri ve paydaşlarıyla annelerimizin her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz. Terör örgütü ve terör kaybedecek, annelerimiz kazanacak."