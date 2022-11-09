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Gündem Anneler-babalar aman dikkat! 10 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
Gündem

Anneler-babalar aman dikkat! 10 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü

Malatya'nın Darende ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 17:03:00 -
Anneler-babalar aman dikkat! 10 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü

Malatya'nın Darende ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki A.K'nin boynuna, evinin bahçesindeki salıncakta sallanırken ip dolandı.

Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ilçede toprağa verildi.

 

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