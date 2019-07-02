Annedeki stres bebekte gaz sancısını artırıyor

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bebeklerin uzun süre ağlamaları kolik yani gaz sancısından kaynaklanabildiği ve kolik bebeklerin yaşadığı gaz sancılarının çözümü için tüm ailenin stresten uzak durması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arda Bozgül, “Özellikle annenin olumlu ruh hali ve beslenme düzeni önem taşıyor” dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arda Bozgül, annedeki huzursuzluğun ve stresin çocuklardaki gaz sancılarını artırdığını söyledi.

Kolik sancılarla ilgili ailelere tavsiyelerde bulunan Bozgül, “Kolik sancılar bebeklerde; bacaklarını karına doğru çekme, sürekli bir huzursuzluk hali, ıkınma, ellerini yumruk yapma ve ağlama atakları gibi belirtiler verir. Başlıca sebepler arasında bağırsakların tam olgunlaşmaması, annenin yediği besinler, annenin gerginliği ve bebekteki burun tıkanıklığı yer alır. O yüzden tedavide bunları düşünerek hareket etmek gerekir. Kolik sancısına benzer bulgu veren farklı hastalıkların da görülmesi söz konusudur. Bu sorunları yaşayan ailelerin hekime başvurması yardımcı olacaktır. Temel tedavi, ailenin rahatlatılmasıdır çünkü gaz sancısı, sağlıklı ve normal büyüyen her bebekte görülebilir. Bu durumun geçici olduğunun aileye iyi anlatılması gerekir” ifadelerini kullandı.

"Anneye destek olunmalı"

Şiddetli gaz sancılarında atılacak adımlara da değinen Bozgül, sözlerine şöyle devam etti:“Bebeğin karnına ve ayaklarına masaj, ılık banyo ve sıcak uygulamalar gibi rahatlatıcı yöntemler var. Kucakta sallamak, titreşim oluşturmak, annenin bebeği tekrar emzirmesi, bebeğin burun tıkanıklığının azaltılması, annenin diyetine dikkat etmesi (katkı maddesi içeren ve gazlı yiyeceklerden uzak durması, kafein içeren besinlerin azaltılması gibi) bunun dışında, annenin diyetine bebeğin gazını azaltabilecek kimyon, rezene gibi yiyecekleri eklemesi önerilebilir. Anneye de bu süreç içinde destek olunmalı, bu dönemde yaşayabileceği huzursuzluk ve stresi giderilmelidir. Kolik için ilaç tedavileri (probiyotik ilaçlar, simetikon içeren ilaçlar gibi) bilimsel olarak yeterli kanıtları bulunmamakla birlikte hekim önerisiyle bebeğin durumuna göre denenebilir.”

Beyaz gürültü

Özellikle ağlama ataklarında beyaz gürültülerin işe yarayabildiğini belirten Bozgül, “Anne karnını taklit eden sesler bebeği rahatlatabiliyor. Bununla ilgili olarak beyaz gürültü için saç kurutma makinesi, aspiratör vb. kullanılabilir veya cep telefonları için çeşitli uygulamalar var. Bu sesler anne karnında duyduğun sesi taklit ettiği için bebeği rahatlatıyor, ancak tabi her çocukta aynı etki olmayabilir” dedi.