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Gündem Anneannesini katletmişti! Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında flaş karar
Gündem

Anneannesini katletmişti! Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında flaş karar

Yeniakit Publisher
2024-08-01 13:07:00 - 2024-08-01 13:17:44
Anneannesini katletmişti! Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında flaş karar

Ankara’da evde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe akıl hastanesine sevk edildi.

Olay, dün gece Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener sokağa çıkarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurdu. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Leyla Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Bedirhan Şener, buradaki işlemleri sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Şener hakkında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verildi. Şener, 3 hafta yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde gözlem altına tutulacak ve Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora göre işlemlerine devam edilecek.

Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü
Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü

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Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü


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