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Anne yardım istedi! 'Çocuğum her an katliam yapabilir'

Durmuş B. ile Ayşegül B. çifti, 8 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan oğulları için yetkililerden yardım istedi. Anne B, “Her an çocuğum katliam yapabilir. ‘Evlerinizi yakacağım. Sizi öldüreceğim’ diyerek, bizi tehdit ediyor. Bizi, ‘uyuşturucu bulacaksınız’ diye tehdit ediyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, sabahlara kadar uyumuyoruz. Çocuklarımızı mı öldürecek, evimizi mi yakacak?" dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:14
Anne yardım istedi! 'Çocuğum her an katliam yapabilir'

Bilecik’te yaşayan Durmuş B.(53) ile Ayşegül B. (50) çifti, oğulları Y.B.'nin (28), 8 yıl önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kendisine ve çevresindekilere zarar verdiğini anlattı. Oğullarının yaşı nedeniyle zorla tedavi ettirilemediğini ancak her an birilerine zarar verme ihtimali olduğunu söyleyen anne baba, kendilerine yardım edilmesini istedi.

Baba Durmuş B., “Oğlum, sekiz yıldır uyuşturucu kullanıyor. Uyuşturucu nedeniyle kafası tamamen gitmiş durumda. Beş aydır Bilecik’te gitmediğimiz kamu kuruluşu kalmadı. Valilikten yardım alamadık, adliyeden yardım alamadık, sağlık müdürlüklerinden yardım alamadık. Çocuğumuz şu anda Bilecik’te gezen canlı bomba. Devlet büyüklerimizden Allah rızası için yardım istiyoruz” dedi.

Oğlunun akli dengesinin yerinde olduğunu ancak uyuşturucu etkisi altında her türlü zararı verebileceğini belirten Durmuş B., “Her an çocuğum katliam yapabilir. ‘Evlerinizi yakacağım. Sizi öldüreceğim’ diyerek, bizi tehdit ediyor. Bizi, ‘uyuşturucu bulacaksınız’ diye tehdit ediyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, sabahlara kadar uyumuyoruz. Çocuklarımızı mı öldürecek, evimizi mi yakacak? diye her an tedirginiz. Perişan durumdayız. Sabahlara kadar ağlıyoruz. Kendi rızası ile hastaneye yatmıyor. Kendisini ikna edemiyoruz” diye konuştu.

Anne Ayşegül B. ise oğlunun sadece tedavisinin yapılmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:

“8 senedir peşinde dolanıyorum. Bana para veriyor, ‘uyuşturucu getir, bul anne ne olursun’ diyor. Kriz geçiriyor, kapıları kırıyor, tabakları kırıyor. Televizyonları balkondan attı. Benim telefonumu da attı. Sabahlara kadar nöbet tutuyoruz, evimizi yakacak diye. Torunlarım var, evlatlarım var. Çevremizdekilere de saldırıyor, ailemize saldırıyor. Her gün adliyedeyiz, her gün karakollardayız.”

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:14
  1. Bilecik
  2. uyuşturucu

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn7 sa önce
    yorumcu ferhat soyhan senin kafan güzelmi ne aldın öyle
  • ahmed saidahmed said11 sa önce
    ne cini arkadaş yaahu .cinler bile bu insanlardan uzak durur gardaş.birde ne demek yaşı büyük diye mecburi tedavi olmaz.BUNLARIN ŞİFASI FALAKADIR GARDAŞ..İKİ İZBANDUT DUTUPDA ÜÇÜNCÜSÜ DAŞLARDAN DAHA KATI KALBİYLE SOPAYI ÇEKTİMMİ ARKADAŞIMIZIN NASIL KIRKLARA,BABA ERENLERE,EVLİYAULLAHA KARIŞTIĞINI HAYAL BİLE EDEMEZSİN.
  • ferhat.soyhan91@gmail.com[email protected]12 sa önce
    bu gibi durumlar cin musallatıdır profesyonel kişiler tarafından bu insanlar kuran rukye tedavisi yapılması gerekmektedir

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