Anne veya babası ölen yetim çocuklara ölüm aylığı nasıl bağlanır?

Sigortalının ölümü sonrası geçimi sigortalı tarafından sağlanan yetim çocukları gelir kaybına uğrar. Bu nedenle sigortalının ölümü sonrası yetim çocuklar açısından sosyal bir tehlike oluşur. Sosyal sigorta sistemi, sigortalının dışında yetim çocuklarını da koruma kapsamına almaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalının ölümü sonrası geçimleri sigortalı tarafından sağlanan çocuklarının geleceklerinin güvence altına alınmasına yönelik olarak gelir garantisi sağlayan ölüm sigortası düzenlemesine yer vermiştir. Sigortalının ölümü sonrası yetim çocuklarının ölüm aylığına hak kazanabilmeleri için biri ölen sigortalı diğeri ise çocukların hak sahipliği olmak üzere iki temel şartın oluşması gerekir. Ölen sigortalıya ilişkin aranan koşul, emekli olması veya emekli olmadan ölmüş ise belirli bir süre prim ödemesinin bulunmasıdır. Sigortalının ölümü sonrası yetim çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahipliğinin kazanılmış olması veya beklenen hak sahipliği olgusunun varlığı gerekir. Malullük ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalı açısından hak sahipliğinin kazanılmış olduğunu, ölüm aylığı bağlanacak kadar prim ödemesinin bulunması halinde ise hak sahipliğinin beklendiğini söylemek mümkündür. Hak sahibi yetim çocuklara ölüm aylığı bağlanması için aranan koşullar ölümün gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan sosyal sigorta kanunlarına göre belirlenir. Kanunların zaman içinde değişmesi nedeniyle gerekli prim gün sayısında da bir farklılık bulunmaktadır. Emekli olmadan ölenin yetim çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan prim gün sayısı aşağıda tablo olarak sunulmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere ölüm aylığı bağlanması için gerekli prim gün sayısı hem ölüm tarihine hem de sigortalılık statüsüne göre değişiklik göstermektedir. Bunun nedeni geçmişte sigorta statülerine göre farklı kanunların olması ve ölüm aylığına yeter prim gün sayısının her bir kanunda farklı belirlenmesidir. Haftaya kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanması için taşımaları gereken şartlarla ilgili açıklamalar yapacağız.