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Anne ve oğlu kazada öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi de yaralandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:29
Anne ve oğlu kazada öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray Ihlara Yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Gücünkaya köyüne giden Ümit Süleyman Çelebi K. (38) idaresindeki 68 HC 071 plakalı otomobil, Kireçlik mevkisinde önünde seyreden Orhan S. (38) yönetimindeki 68 BS 757 plakalı tıra arkada çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza sonrası otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak kızı Hatice K. (11) ve oğlu Alper K. (9) yaralanırken, yine otomobilde bulunan sürücünün eşi Hafize Kestek (37) ve oğlu Mustafa Kestek (5) olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ve jandarma ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayı haber alıp olay yerine gelen ölen ve yaralıların yakınları fenalık geçirerek ağıtlar yaktı.


Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:29
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