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Anne ve oğlu aynı anda ölümün kıyısından döndü

İzmir’de Ödemişli anne Emine Keskin (64) ve oğlu İbrahim Keskin (38) eş zamanlı olarak ölümün kıyısından döndü.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
Anne ve oğlu aynı anda ölümün kıyısından döndü

İzmir’de Ödemişli anne Emine Keskin (64) ve oğlu İbrahim Keskin (38) eş zamanlı olarak ölümün kıyısından döndü. Mide tümörü nedeniyle geçirdiği ameliyattan 15 gün sonrasında ameliyat yerinden kanaması olan anne ile aynı anda beyin kanaması geçiren oğlu ile sağlığına kavuştu. Anne Keskin, “Doktorlarımız sayesinde oğlum ve ben ikinci bir hayata başladık” dedi.


İzmir’de, anne ve oğlunun yaşam mücadelesi, anne Emine Keskin’in geçirdiği mide ameliyatı sonrası dreninden safra kaçağı olmasıyla başladı. Anne Keskin, sonrasında dreninden art arda gelen kanamalar sebebiyle hayatta kalmaya çalışırken oğlu Keskin’de beyin kanaması geçirerek İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne ve oğul ayrı yerlerde farklı sebeplerden dolayı eş zamanlı olarak yaşam mücadelesi verdi.


Anne Keskin’in sağlık durumuyla yakından ilgilenen doktoru İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Taner Akgüner, "Hastam Emine Keskin mide şikayetleriyle bana başvurduğunda önceden yapılmış bir endoskopisinde midesinde bir ülser saptandığı ve bunun patolojik sonuçlarının temiz çıktığını belirtti, ancak hastaya tekrar endoskopi yaptım, midedeki ülserin görüntüsü iyi değildi, aldığımız biyopsilerin sonucunda hastamıza mide kanseri tanısı koyduk ameliyata hazırladık. Önceden de geçirilmiş bir mide ameliyatı olduğu için zor bir ameliyat oldu, ameliyat sonrası hastamızın karnındaki dreninden safra kaçağı oldu, bu bazen olabilir bir süre sonra kesildi zaten. Hastamızı evine taburcu etmeyi planlarken dreninden çok miktarda kanama geldi, sonrasında durdu, sonrasında 10 gün sonra bir daha kanama oldu. Hastanın genel durumu bir ameliyatı daha kaldıracak gibi değildi. Ege Üniversitesi hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinden hocalarımızla irtibat kurduk ve hastayı oraya götürdük. Orada çekilen anjiograji filminde kanamanın yeri tespit edildi ve damar girişimsel radyoloji kliniğinde anjiograjik yöntemle ile tıkandı ve kanama durdurulabildi. Böylece hastayı ameliyat etmeden sağlığına ve oğluna kavuşturabildik” dedi.



Oğlu beyin kanaması geçirdi


Keskin ailesi annelerinin sağlığı için endişe ederken 38 yaşındaki İbrahim Keskin, geçirdiği beyin kanamasının ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Annesi ölüm kalım savaşı verirken İbrahim Keskin de acil beyin ameliyatına alındı. Keskin, başarılı geçen operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.



"Taner hocama minnettarız"


Ailenin yaşadığı kötü olayları atlatması sonucu sağlığına kavuşan anne, oğluyla yaşadığı bu durumu atlattıklarını dile getirdi. Anne Keskin, "Aynı gece ikimiz de farklı hastanelere kaldırıldık. Karnımdan gelen kanama sebebiyle hastaneye kaldırılırken oğlum da beyin kanaması geçiriyordu. Doktorumuz Taner Akgüner’e çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Oğlumla ben birbirimize kavuştuk. Oğlumla ikinci bir hayata başlıyoruz” dedi.


Oğlu ve eşine tekrar kavuşan baba Kemal Keskin ise eşinin doktoru Taner Akgüner’e teşekkür etti. Baba Keskin, "Taner Bey bu süreçte bizimle çok ilgilendi. Allah razı olsun, kanaması durduruldu. Destekleri için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür iyileştik ve kontrollerimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
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