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Gündem Anne ve küçük kızına kamyonet çarptı
Gündem

Anne ve küçük kızına kamyonet çarptı

Kayseri'de, kaldırımda yürüyen Zeynep (40) ile bebek arabasındaki kızı İkra Yılmaz'a (4), kamyonet çarptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 03:12:00 -
Anne ve küçük kızına kamyonet çarptı

Kaza, saat 22.20 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Yeşilyurt Mahallesi Hakan Türk Caddesinde meydana geldi. Yasin S. (28) yönetimindeki 35 DOJ 21 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Zeynep ile bebek arabasındaki kızı İkra Yılmaza çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı anne ile kızını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Jandarma kaza yerinde yaptığı incelemede 66 metre fren izi tespit ederken, sürücü Yasin S. gözaltına alındı.

Öte yandan, yaşanan kaza ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; süratle kaldırıma çıkan kamyonet, anne ile kızına çarparken, yanlarında bulunan Yeşim isimli kadının ise kazadan son anda kurtulduğu görüldü. Yeşim isimli kadının kaza sonrası yaralananların yanına koştuğu, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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