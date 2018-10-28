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Anne ve kızına çarptı! Kaçtı

Nevşehir'de Cevher Dudayev Mahallesinde, anne ve kızına otomobil çarptı. Meydana gelen kazada anne hayatını kaybederken kızı ise yaralandı.

28 Ekim 2018 Pazar 23:26
Anne ve kızına çarptı! Kaçtı

Nevşehir’de bu akşam Cevher Dudayev Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cevher Dudayev Mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hülya Barındırır ve kızı Leyla Barındırır’a otomobil çarptı. Anne kıza çarpan araç olay yerinden kaçarken kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan anne kıza ilk müdahalenin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan 48 yaşındaki anne Hülya Barındırır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 24 yaşındaki kızı Leyla Barındırır’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Polis ekipleri ise anne kıza çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 23:26
  1. Nevşehir

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